سعر الدينار الكويتى فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 31-5-2021

يقدم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة ،سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال التداولات الصباحية اليوم الإثنين 31-5-2021.

سعر الدينار الكويتي على المستوى المحلي

شهد الدينار الكويتي استقرار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر بحسب آخر تحديثات البنوك.

وجاء متوسط سعر الدينار الكويتي في مواجهة الجنيه المصري بالسوق، عند مستوى 51.95 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المحلية المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين 31-5-2021

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل بنك مصر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 49.13 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

وأظهرت مؤشرات تداول العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 48.87 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

عند 49.10 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتى في البنك التجاري الدولي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 49.11 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، داخل بنك CIB البنك التجاري الدولي.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدينار الكويتى في بنك كريدي أجريكول 47.65 جنيه للشراء ، و 52.20 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي

وبلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي قيمة 48.32 جنيه للشراء ، و 51.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

وعرض بنك بلوم سعر الدينار الكويتي اليوم 51.97 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الأهلي المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتى في بنك الأهلي المتحد 47.67 جنيه للشراء ، و52.30 جنيه للبيع.