مصرع طالب فى حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بطريق أسيوط - سوهاج

لقي طالب مصرعه متأثرًا بإصابته إثر وقوع حادث تصادم بين "موتوسيكل" و"توك توك" بطريق أسيوط - سوهاج الزراعي، بدائرة مركز طما شمال سوهاج، في أثناء عودته من زيارة أحد أقاربه بقرية كوم إشقاو، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق أسيوط - سوهاج الزراعي دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل يستقله طالب، وتوك توك، بطريق أسيوط، سوهاج الزراعي، بدائرة مركز طما، أسفر الحادث عن مصرع محمود العمدة صابر محمود 16 عامًا طالب، مقيم بقرية نجع حمد التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج.

كما تبين أن المذكور كان في زيارة عائلية لأحد أقاربه، بقرية كوم إشقاو التابعة لمركز طما شمالي سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان لقي عامل مصرعه، قبل قليل، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، في مشاجرة مسلحة اندلعت يين أبناء عمومة، بقرية زرابي برخيل التابعة لمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة بنشوب مشاجرة مسلحة بين أبناء عمومة بقرية زرابي ووجود متوفي.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز، وتم الدفع بقوات أمن مركزي وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين طرفين أبناء عمومة بقرية زرابي برخيل التابعة لمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج، أسفرت عن مصرع مظهر إسماعيل عبد الغني 39 سنة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالرأس.

تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق