مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 31-5-2021

ينشر موقع " الدستور " في هذا التقرير مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من المحافظات اليوم الإثنين 31-5-2021.

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 31-5-2021

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الفجر 3:11 ص

موعد الشروق 4:54 ص

موعد آذان الظهر 11:52 ص

موعد آذان العصر 28: 3

موعد آذان المغرب 6:51 م

موعد آذان العشاء 8:21

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:11 ص

موعد الشروق 4:56 ص

موعد آذان الظهر 11:57

موعد آذان العصر 3:36

موعد آذان المغرب 6:58 م

موعد آذان العشاء 8:31 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:05

موعد الشروق 4:48 م

موعد آذان الظهر 11:48 م

موعد آذان العصر 3:26 م

موعد آذان المغرب 6:48 م

موعد آذان العشاء 8:19 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:07 ص

موعد صلاة الشروق 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 11:40

موعد صلاة العصر 3:11 م

موعد صلاة المغرب 6:34 م

موعد صلاة العشاء 8:01 م.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد آذان الفجر: 03:37

موعد آذان الظهر: 11:47

موعد آذان العصر:03:24

موعد آذان المغرب: 06:25

موعد آذان العشاء: 07:48

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح

موعد آذان الفجْر: 3.54

موعد آذان الظُّهْر: 12:09

موعد آذان العَصر: 3:47

موعد آذان المَغرب:6:48

موعد آذان العِشاء: 8:13

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

موعد آذان الفجر: 03:38

موعد آذان الظهر: 11:51

موعد آذان العصر: 03:28

موعد آذان المغرب: 06:29

موعد آذان العشاء: 07:53

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:23

موعد صلاة الشروق 4:57 ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد آذان العصر 3:10

موعد آذان المغرب 6:35 م

موعد آذان العشاء 7:58

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

موعد آذان الفجر: 3:45

موعد آذان الظهر: 11:53

موعد أذان العصر: 03:28

موعد آذان المغرب 06:29

موعد آذان العشاء: 07:52