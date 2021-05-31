الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 31-5-2021

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

 ينشر موقع " الدستور " في هذا التقرير مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من المحافظات اليوم الإثنين 31-5-2021.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 31-5-2021

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الفجر 3:11  ص

موعد الشروق 4:54 ص

موعد آذان الظهر 11:52 ص

موعد آذان العصر 28: 3

موعد آذان المغرب 6:51 م

موعد آذان العشاء 8:21 

 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية        

موعد صلاة الفجر 3:11 ص

موعد الشروق 4:56  ص

موعد آذان الظهر 11:57

موعد آذان العصر 3:36

موعد آذان المغرب 6:58 م

موعد آذان العشاء 8:31 م. 

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:05

موعد الشروق 4:48 م

موعد آذان الظهر 11:48 م

موعد آذان العصر 3:26 م 

موعد آذان المغرب 6:48 م

موعد آذان العشاء 8:19  م.       

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:07 ص

موعد  صلاة الشروق 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 11:40 

موعد صلاة  العصر 3:11 م

موعد صلاة المغرب 6:34 م

موعد صلاة العشاء 8:01 م.     

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد آذان  الفجر: 03:37

 

موعد آذان  الظهر: 11:47

 

موعد آذان  العصر:03:24

 

موعد آذان  المغرب: 06:25

 

موعد آذان  العشاء: 07:48

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح

 

موعد آذان الفجْر: 3.54

 

موعد آذان الظُّهْر: 12:09

 

موعد آذان العَصر: 3:47

 

موعد آذان المَغرب:6:48

 

موعد آذان العِشاء: 8:13

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

 

موعد آذان الفجر: 03:38

 

موعد آذان الظهر: 11:51

 

موعد آذان العصر: 03:28

 

موعد آذان المغرب: 06:29

 

موعد آذان العشاء: 07:53

 

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

موعد صلاة الفجر 3:23

موعد صلاة الشروق 4:57 ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد آذان العصر 3:10

موعد آذان المغرب 6:35 م

موعد آذان العشاء 7:58   

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

 

موعد آذان الفجر: 3:45

موعد آذان الظهر: 11:53

موعد أذان العصر: 03:28

موعد آذان المغرب 06:29

موعد آذان العشاء: 07:52

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