مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 31-5-2021
ينشر موقع " الدستور " في هذا التقرير مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من المحافظات اليوم الإثنين 31-5-2021.
مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 31-5-2021
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاة الفجر 3:11 ص
موعد الشروق 4:54 ص
موعد آذان الظهر 11:52 ص
موعد آذان العصر 28: 3
موعد آذان المغرب 6:51 م
موعد آذان العشاء 8:21
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:11 ص
موعد الشروق 4:56 ص
موعد آذان الظهر 11:57
موعد آذان العصر 3:36
موعد آذان المغرب 6:58 م
موعد آذان العشاء 8:31 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:05
موعد الشروق 4:48 م
موعد آذان الظهر 11:48 م
موعد آذان العصر 3:26 م
موعد آذان المغرب 6:48 م
موعد آذان العشاء 8:19 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:07 ص
موعد صلاة الشروق 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 3:11 م
موعد صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 8:01 م.
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس
موعد آذان الفجر: 03:37
موعد آذان الظهر: 11:47
موعد آذان العصر:03:24
موعد آذان المغرب: 06:25
موعد آذان العشاء: 07:48
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح
موعد آذان الفجْر: 3.54
موعد آذان الظُّهْر: 12:09
موعد آذان العَصر: 3:47
موعد آذان المَغرب:6:48
موعد آذان العِشاء: 8:13
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية
موعد آذان الفجر: 03:38
موعد آذان الظهر: 11:51
موعد آذان العصر: 03:28
موعد آذان المغرب: 06:29
موعد آذان العشاء: 07:53
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:23
موعد صلاة الشروق 4:57 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد آذان العصر 3:10
موعد آذان المغرب 6:35 م
موعد آذان العشاء 7:58
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف
موعد آذان الفجر: 3:45
موعد آذان الظهر: 11:53
موعد أذان العصر: 03:28
موعد آذان المغرب 06:29
موعد آذان العشاء: 07:52