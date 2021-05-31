يبحث الكثيرون يوميًا في مصر عن أسعار التكييفات المنزلية الموفرة للكهرباء، والتي تعمل بخاصية «الانفرتر» ذات التكنولوجيا الحديثة وبكفاءة أفضل، مع توفير استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى نحو 60% عما كان سابقًا.

أسعار التكييفات فى مصر 2021 .. كيف تختار جهاز موفر للكهرباء؟

وتعمل خاصية «الانفرتر» على تحويل الكهرباء من طاقة مترددة إلى طاقة ثابتة، وبالتالي يؤدي إلى ترشيد وتثبيت وتوجيه الطاقة، مما يؤدي إلى عدم فصل الوحدة الخارجية «الكباس» عن الكهرباء.

وتتسارع معظم شركات تصنيع وتوريد التكييفات في مصر على طرح عدد من الماركات المحلية والعالمية من التكييفات الموفرة للطاقة، وذلك حسب توجيهات الدولة للحد من الإسراف في استهلاك الكهرباء، وكذلك لدعم المواطن.

وشهدت الأسواق المحلية، في مصر خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعًا نسبيًا في أسعار معظم التكييفات الموفرة للطاقة، خاصة مع بداية فصل الصيف.

أسعار التكييفات فى مصر 2021 .. كيف تختار جهاز موفر للكهرباء؟

ورصد «الدستور» فى جولة ميدانية بالأسواق المحلية أسعار وأنواع التكييفات التي تعمل بخاصية «الانفرتر» الموفرة للطاقة.

وسجل سعر تكييف شارب 3 حصان بارد – ساخن، مزود بتكنولوجيا «الانفرتر» والبلازما كلاستر 14.980 جنيه، صناعة مصرية

كما سجل تكييف شارب 2.25 حصان بارد – ساخن، مزود بتكنولوجيا الانفرتر والبلازما كلاستر 13.600 جنيه، صناعة مصرية.

وسجل تكييف شارب 1.5 حصان بارد – ساخن، مزود بتكنولوجيا الانفرتر والبلازما كلاستر 9.650 جنيه، صناعة مصرية.

أسعار التكييفات فى مصر 2021 .. كيف تختار جهاز موفر للكهرباء؟

بينما سجل سعر تكييف سبليت فريش، مزود بتكنولوجيا الانفرتر، بارد – ساخن 2.25 حصان 13000 جنيه.

سعر تكييف فريش 1.5 حصان سمارت بخاصية انفرتر، بارد - ساخن 10000 جنيه.

وسجل سعر تكييف فريش 3 حصان سمارت انفرتر بارد - ساخن 13000 جنيه.

كما سجل تكييف سبليت ال جي بخاصية انفرتر مزدوج 1.5 حصان، بارد فقط، سعر 9000 جنيه.

وسعر تكييف LG سبليت 2.25 حصان خاصية انفرتر بارد - ساخن 13840جنيهًا.

وسجل تكييف LG سبليت بخاصية انفرتر مزدوج 3 حصان15025 جنيهًا.

وسجل تكييف سبليت زانوسي 2.25 حصان، انفرتر، بارد – ساخن 13400 جنيه.

أسعار التكييفات فى مصر 2021 .. كيف تختار جهاز موفر للكهرباء؟

وقال خبراء التبريد والتكييف بأحد التوكيلات التجارية لصيانة التكييفات، إنه يجب مراعاة عدة عوامل قبل شراء التكييف وكيفية التعامل معه، من أهمها اختيار التكييف المناسب لمساحة وحجم الغرفة، بحيث لا تقل سعة حصان التكييف عن مساحة الغرفة، مع تجنب شراء الأنواع غير المعروفة، والأنواع التي ليس لها قطع غيار وصيانة.

كما يجب بعد شراء التكييف المناسب ضبط حرارته على درجة متوسطة من 22 إلى 24 درجة، لتقليل استهلاك الكهرباء والمحافظة على عمر التكييف، مع التنظيف المستمر لفلتر الهواء كل فترة؛ للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

وأوضح الخبراء، أن كل مساحة لها سعة محددة من الأحصنة، فعلى سبيل المثال:

- تكييف 1.5 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة من 9 إلى 12 مترًا مربعًا.

- تكييف 2.5 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة من 14 إلى 18 مترًا مربعًا.

- تكييف 3 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة من 20 إلى 25 مترًا مربعًا.

- تكييف 4 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة من 26 إلى 30 مترًا مربعًا.