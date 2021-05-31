أسقف هولندا يحتفل بتخريج طلاب الإيبارشية بالمراحل الأساسية

نظمت إيبارشية هولندا بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام، مساء أمس الأحد، برعاية نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا، احتفالية بمناسبة تخريج دفعة من أبنائها الذين أنهوا مرحلة الدراسة الأساسية.

وقام نيافة الأنبا أرساني بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم، كما كرم الدكتور ميلاد موسى مؤسس ورئيس المركز الهولندي للتنمية البشرية بهولندا بمناسبة حصوله على الوسام الملكي أورانيا ناسو بدرجة فارس.

كما قام أسقف هولندا أيضا بتكريم العميد فريد مسعود، قائد المنطقة الجنوبية الهولندية، بمناسبة خمس وعشرين سنة على عمله وخدمته بالبوليس الهولندي ومنحه وسام التقدير الملكي، وجاءا هذا التكريم تقديرا لما قدموه من خدمات جليلة لأبناء الجالية المصرية بهولندا وللوطن الغالي مصر، وذلك لاستحقاقهم التقدير والتكريم.

واحتفلت الكنائس المسيحية بعيد القيامة المجيد، إذ ترأس رؤساء الكنائس قداسات عيد القيامة المجيد، وهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

وعادة ما يسبق عيد القيامة ما يعرف بأسبوع الآلام الذي يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف، ذكرى دخول المسيح للقدس، ويستمر حتى ما يعرف بسبت النور، الذي يحدث فيه ما يعتقد المسيحيون أنه معجزة خروج «النار المقدسة» من قبر المسيح المتواجد بكنيسة القيامة بالقدس إذ يتوافد عليها الأقباط.

وتعيش الكنائس المسيحية الثلاث خلال تلك الأيام فترة الخماسين المقدسة، التي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتدادًا له، وتتميز بالطقوس الفرايحية، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن «يا كل صفوف السمائيين».