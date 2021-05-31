مصرع شخص إثر تصادم نقل وملاكى بطريق السويس - الزعفرانة

لقى شخص مصرعه، في الساعات الأولى بعد منتصف الليل، إثر تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي على طريق السويس الزعفرانة.

وتلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما نقل والأخرى ملاكي على طريق السويس الزعفرانة، أمام إحدى القرى السياحية.

ووجه مدير مرفق إسعاف السويس الدكتور محمد طنطاوي، سيارات الإسعاف تجاه البلاغ، للتعامل مع الحادث، وإنقاذ المصابين.

وقال مصدر طبي إن الحادث تسبب في وفاة شخص يدعي محمد خالد محمد، 30 سنة، من محافظة الشرقية، وجارٍ نقله لثلاجة حفظ الموتى، تمهيدا لإنهاء إجراءات الدفن.

وكانت مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكي تحملا لوحات د ج و ٨٥٧٩، ر هـ ب ٦٥٤١، مما أدى لوفاة شخص وإصابة آخر تم نقله عن طريق البحر الأحمر.

ويعد المتوفي هو ثالث ضحية من محافظة الشرقية تلقى مصرعها في السويس خلال يومين، حيث لقى اثنان من الشرقية مصرعهما غرقا مع زميل لهما من محافظة الدقهلية.

وتمكن رجال الإنقاذ خلال الأيام الثلاثة الماضية من انتشال جثمان كل يوم، حتى تم انتشال ثالثهم أمس الأحد، على بعد 5 كليو مترات من مكان الغرق.

وقال مصدر أمني في السويس، إن ثلاثة يعملون لدى أحد المقاولين ضمن مشروعات تطوير الميناء، أحدهم سائق والآخران نجاري مسلح، لقوا حتفهم غرقًا بمياه الميناء.

وتابع المصدر، أن السائق نزل للاستحمام والسباحة بمياه البحر، ولاحظ زميلاؤه أنه أوشك على الغرق فنزلا محاولين إنقاذه فغرق الثلاثة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن رجال الإنقاذ تمكنوا من العثور على جثمان أحد الغرقى بعد ساعات من غرقه بمكان قريب من المكان الذين نزلوا به، ونجحوا في العثور على زميله في اليوم التالي، وأخيرا عثروا على جثمان زميلهما الثالث في ثالث أيام البحث، بعد أن جرفته الأمواج لمسافة حوالي خمسة كيلومترات عن مكان الغرق.

حادث طريق السويس الزعفرانة

حادث طريق السويس الزعفرانة