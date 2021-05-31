الإثنين 31 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص إثر تصادم نقل وملاكى بطريق السويس - الزعفرانة

مصرع شخص
مصرع شخص

لقى شخص مصرعه، في الساعات الأولى بعد منتصف الليل، إثر تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي على طريق السويس الزعفرانة.

وتلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما نقل والأخرى ملاكي على طريق السويس الزعفرانة، أمام إحدى القرى السياحية.

ووجه مدير مرفق إسعاف السويس الدكتور محمد طنطاوي، سيارات الإسعاف تجاه البلاغ، للتعامل مع الحادث، وإنقاذ المصابين.

وقال مصدر طبي إن الحادث تسبب في وفاة شخص يدعي محمد خالد محمد، 30 سنة، من محافظة الشرقية، وجارٍ نقله لثلاجة حفظ الموتى، تمهيدا لإنهاء إجراءات الدفن.

وكانت مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكي تحملا لوحات د ج و ٨٥٧٩، ر هـ ب ٦٥٤١، مما أدى لوفاة شخص وإصابة آخر تم نقله عن طريق البحر الأحمر.

ويعد المتوفي هو ثالث ضحية من محافظة الشرقية تلقى مصرعها في السويس خلال يومين، حيث لقى اثنان من الشرقية مصرعهما غرقا مع زميل لهما من محافظة الدقهلية.

وتمكن رجال الإنقاذ خلال الأيام الثلاثة الماضية من انتشال جثمان كل يوم، حتى تم انتشال ثالثهم أمس الأحد، على بعد 5 كليو مترات من مكان الغرق.

وقال مصدر أمني في السويس، إن ثلاثة يعملون لدى أحد المقاولين ضمن مشروعات تطوير الميناء، أحدهم سائق والآخران نجاري مسلح، لقوا حتفهم غرقًا بمياه الميناء.

وتابع المصدر، أن السائق نزل للاستحمام والسباحة بمياه البحر، ولاحظ زميلاؤه أنه أوشك على الغرق فنزلا محاولين إنقاذه فغرق الثلاثة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن رجال الإنقاذ تمكنوا من العثور على جثمان أحد الغرقى بعد ساعات من غرقه بمكان قريب من المكان الذين نزلوا به، ونجحوا في العثور على زميله في اليوم التالي، وأخيرا عثروا على جثمان زميلهما الثالث في ثالث أيام البحث، بعد أن جرفته الأمواج لمسافة حوالي خمسة كيلومترات عن مكان الغرق. 

حادث طريق السويس الزعفرانة
حادث طريق السويس الزعفرانة
حادث طريق السويس الزعفرانة
حادث طريق السويس الزعفرانة
حادث طريق السويس الزعفرانة
حادث طريق السويس الزعفرانة
الزعفرانة حادث تصادم نقل ملاكي السويس البحر الاحمر الشرقية

الأكثر قراءة

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

القصة الكاملة لتحرش طبيب برازيلى بفتاة بأحد المتاحف في الأقصر

4 خسائر تكبدها الزمالك بعد التعادل السلبى مع الجونة

مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 31-5-2021

الكنيسة توضح التفاصيل الكاملة لأحداث دير وادى الريان بالفيوم

مصرع شخص إثر تصادم نقل وملاكى بطريق السويس - الزعفرانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل

أشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة