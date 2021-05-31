أشكنازى: «الأنشطة التحريضية» للسلطة الفلسطينية تعيق الحوار

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إن نشاط السلطة الفلسطينية في المنظمات والمحافل الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، "يضر بفرص التعاون في المستقبل".

وجاء تصريح أشكنازي في بيان أصدرته وزارة الخارجية عقب زيارته الأخيرة إلى القاهرة.

وأضاف أن "استمرار السلطة الفلسطينية في التحريض وأنشطتها في المؤسسات الدولية تشكل عائقا كبيرا أمام إجراء حوار سياسي وإجراءات بناء الثقة على الأرض".

وفي حديثه عن تبعات الحرب الأخيرة على غزة، أكد أشكنازي أن إسرائيل "لن تسمح بوضع يكون فيه إعادة تأهيل قطاع غزة وسيلة لتمكين حماس من إعادة بناء قدراتها الإرهابية"، مضيفا أن إعادة إعمار غزة "لن يتحقق أيضا دون إيجاد حل لمسألة إعادة الأسرى الإسرائيليين المفقودين والمحتجزين لدى منظمة حماس".

يذكر أن أشكنازي التقى، بنظيره المصري سامح شكري في قصر التحرير، دار الضيافة الرسمية بوزارة الخارجية المصرية.

كما أعرب عن تقديره "للدور التاريخي الذي لعبته مصر في تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها، وكذلك حرصها على استقرار الأمن الإقليمي".

وفي وقت سابق، دارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنيين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

وشهدت العديد من المدن الكبرى حول العالم مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين، وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامنًا مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.