الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يختتم زيارة للجزائر استمرت يومين

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

 اختتم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية  زيارته الرسمية إلى الجزائر التي استمرت يومين.


وشهدت زيارة الدبيبة إلى الجزائر الاتفاق على إعادة تفعيل العديد من الاتفاقيات الثنائية وتحديد سبل إعادة فتح المعابر الحدودية واستئناف الرحلات الجوية بين العاصمتين.


واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حيث تناولت المحادثات سبل تكثيف التعاون الثنائي ودعمه في كل المجالات، خاصة التنسيق الأمني ومحاربة الجريمة العابرة وحماية الحدود المشتركة، وزيادة التبادل التجاري من خلال فتح المجال الجوي ومنافذ أخرى يمكن فتحها".

 

وعلى صعيد آخر، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عددا من القضايا المتعلقة بليبيا.

 

وقالت السفارة الأمريكية في طرابلس نقلا عن السفير نورلاند: "نقاش جيد حول مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية و المؤسسات الأخرى، والمصالحة، وإخراج المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر".

 

وتابعت: "كما ناقشنا تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة".

 

وكان السفير نورلاند قد تولى منصبه في عام 2019، وفي وقت سابق من مايو الجاري، تم تعيينه مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى ليبيا.

 

وبدا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أبدت اهتماما مبكرا بالأزمة الليبية، بخلاف الموقف الذي اتخذته إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، المتسم بالاهتمام المحدود بتلك الأزمة المندلعة منذ عام 2011.

 

وبدأت الأمم المتحدة تنفيذ خطة شاقة من أجل إنهاء حالة الانقسام في ليبيا، المستمرة منذ 2014 والفوضى المستمرة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي قبل أكثر من عقد.

 

وانطلقت هذه العملية بانتخاب حكومة وحدة وطنية يترأسها عبد الحميد الدبيبة، مهمتها الإشراف على الانتخابات المقبلة، بغية توحيد البلاد المنقسمة إلى حكومتين في الشرق والغرق

 

ويعترض تلك المهمة وجود المرتزقة الأجانب، الذين حذرت الأمم المتحدة من تأثيرهم على مستقبل ليبيا.

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