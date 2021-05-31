الإثنين 31 مايو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«العنانى»: الانتهاء من تطعيم العاملين بالسياحة فى جنوب سيناء والبحر الأحمر خلال أيام

خالد العنانى
خالد العنانى

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه سيتم الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة خلال  شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأحداث والفعاليات التي سوف تنظمها مصر خلال الأشهر القليلة القادمة مثل احتفالية افتتاح مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وافتتاح متحف العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأضاف "العناني"، في تصريحات صحفية، أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين في قطاع السياحة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 800 فندق سياحي في مصر حصلوا على  علامة السلامة الصحية "Hygiene Safety" التي تتوافر بجميع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية للتشغيل مما يفيد تطبيقها للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقاً لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح أن‏ تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير لن يكون مرتبطاً بمصر فقط إنما سيكون مرتبطاً بالحالة الصحية في العالم بأكمله حتى يتسنى اختيار التوقيت المناسب للجميع، حيث سيتم دعوة ملوك وملكات ورؤساء دول العالم لهذا الحدث، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في العالم.

 

يشار إلى أنه تم افتتاح العديد من المتاحف والمواقع الأثرية خلال الفترة الماضية ومنها افتتاح  متاحف شرم الشيخ والغردقة وكفر الشيخ والمركبات الملكية بالقاهرة ، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بالإضافة إلى افتتاح قصر البارون امبان بمصر الجديدة، افتتاح جامع الفتح الملكي بحي عابدين بالقاهرة، وافتتاح المعبد اليهودي إلياهو هانبي بالإسكندرية.

وقد حصل كشف سقارة الأثري والذي تم من خلاله الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبي ملون ومغلق يحتوي على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ منذ حوالي 2500 عام، تم اختيارة طبقا لمجلة الآثار الأمريكية "Archaeology Magasine"  كأحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2020.

سياحة مصر اكتشافات أثرية فنادق تطعيم

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«العنانى»: الانتهاء من تطعيم العاملين بالسياحة فى جنوب سيناء والبحر الأحمر خلال أيام

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