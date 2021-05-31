«الصحة العالمية» تكشف سر ارتفاع إصابات كورونا بالهند

شددت منظمة الصحة العالمية، على أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كان سببًا في ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في الهند.



وأوضحت منظمة الصحة العالمية، وفقًا لقناة "العربية"، أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أخطر من متحورات فيروس كورونا، مشيرة إل أن سلالة فيتنام الجديدة من فيروس كورونا، لا تزال تحت الدراسة، وأن التعاون الدولي ضروري لتوزيع لقاحات كورونا.



ولفتت المنظمة إلى أن الإمارات منحت اللقاح لنحو 80% من الفئات الأكثر عرضة للخطر، موضحة أن الوضع الوبائي لكورونا في منطقة شرق المتوسط في تحسن.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 169.3 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و665996.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.