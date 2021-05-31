تطعيم 202 فرد من العاملين بالقطاع السياحى فى أسوان (صور)

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، مجهوداتها لتطعيم العاملين في المجال السياحي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وفق الخطة المقررة لذلك.

وجاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتطعيم كافة العاملين في المجال السياحي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقامت الفرق المتحركة المختصة، بتطعيم 202 فرد من العاملين بفندق موفنبيك أسوان بمقر الفندق، وسط مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

يُذكر أن المديرية قد قامت مؤخرا بزيادة عدد مراكز تلقي اللقاح لـ5 مراكز، وتشمل مستشفى صدر أسوان ومعهد أورام أسوان، ومستشفى دراو المركزي، وإدارة نصر النوبة الصحية، وإدفو غرب بمبنى حي جنوب.

يأتي ذلك في إطار خطة زيادة أعداد مركز تلقي لقاح كورونا داخل محافظة أسوان، والتسهيل على المواطنين في الحصول عليه.

وكانت وزارة الصحة والسكان حددت خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تتم من خلال التالي: التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث تقوم وزارة الصحة بتقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا.

ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وفور توجه المواطن لمركز التطعيم، تتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما تتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

والمواطنون الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.

العاملين بالقطاع السياحي بأسوان

تطعيم العاملين بالقطاع السياحي

تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بأسوان

تطعيم العاملين بالقطاع السياحي