الإثنين 31 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سطحك جنة.. مبادرة أطلقها شاب لتشجيع المواطنين على الزراعة بأسطح المنازل

زراعة اسطح المنازل
زراعة اسطح المنازل

عادة ما تكتظ أسطح المنازل في الأقاليم والمحافظات بالعديد من الأشياء غير الضرورية والتي يطلق عليها بلغة المصريين «الكراكيب» أو أن البعض يستغلها لتربية الحيوانات والطيور للاستفادة من لحومها وجلودها والبعض الاخر يتركها مهملة، لكن سطح منزل علاء اللقاني ابن محافظة البحيرة يختلف كثيراً عن كل هذا، فمنذ أن تقع عينك عليه تتخيل كأنه قطعة من الجنة، تجذبك نباتاته بألوانها الزاهية ورائحته الذكية فهو ليس مجرد سطح بل هو بستان صغير مزروع بأيدي الشاب صاحب في مطلع الثلاثون من عمره.

 

يقول اللقاني إن الفكرة جاءته من قبيل الصدفة في العام الماضي وما فرضته كورونا من ظروف احترازية منها المكوث في المنزل فولدت الأفكار لديه وكان منها هذه الفكرة التي كان قد شاهد مثلها في أحد الفيديوهات على الانترنت وقرر تنفيذها لكن بطريقته الخاصة ولم يكن لديه فكرة عن الزراعة من قبل فاعتمد على معرفتها من الإنترنت واستشارة المهندسين الزراعيين والبعض الآخر بالتجربة.

 

وأضاف اللقاني:" تحول السطح إلى مظهر مبهج حيث قام بزراعة العديد من الخضروات والفواكة وبعض الأشجار وانعكس ذلك بالإيجاب عليه وعلى أسرته فقرر عمل مكان للجلوس فيه وبناء مظلة فوقه يقول:"أصبح السطح هو أفضل مكان للجلوس بالنسبة لي خاصة وسط المناظر الطبيعية الساحرة والروائح الرائعة" ثم قرر تدشين مبادرة اسمها «سطحك جنة» لحث المواطنين من استغلال أسطح منازلهم في الزراعة وماتعكسه من مشاعر رائعة.

 

ثم أطلق قناة على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" لمشاركة ما يقوم به مع الجمهور وشرح بعض ما يخص الزراعة وكذلك تجاربه في هذا الشأن.

 

وأشار إلى أن ردود الأفعال من الناس كانت جيدة للغاية ومشجعة حيث قام بمشاركة بعض المحاصيل التي وهبت لي الشجر، وشرح الفكرة على أحد المجموعات على موقع الفيس بوك فكانت التعليقات إيجابية وادخلت على قلبه السرور.

زراعة اسطح المنازل
زراعة اسطح المنازل
زراعة اسطح المنازل
زراعة اسطح المنازل
زراعة اسطح المنازل
زراعة اسطح المنازل
زراعة سطح المنزل
زراعة سطح المنزل
علاء اللقاني
علاء اللقاني
علاء اللقاني
علاء اللقاني
علاء اللقاني
علاء اللقاني
سطحك جنه مبادرة شاب زراعة الأسطح

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