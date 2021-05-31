اللجنة العليا للأخوة الإنسانية و«الصحة العالمية» تناقشان أوجه التعاون المشترك

ناقشت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، سبل التعاون المشترك في الحملة العالمية الرامية إلى التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد على صعيدي التوزيع والإنتاج.

وأكد الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية ـ المنبثقة عن مجلس حكماء المسلمين الذي يرأسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ـ خلال اللقاء الذي عقد في جنيف بناء على دعوة اللجنة العليا، ضرورة مساندة مبادرة "كوفاكس" التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، لضمان وصول اللقاحات إلى الجميع وبخاصة المجتمعات الفقيرة، التي يمثل التضامن معها أحد أهم الأهداف للجنة العليا للأخوة الإنسانية والتي تؤكدها وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مع الإمام الأكبر في أبو ظبي ٢٠١٩.



وأوضح الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية أن هناك فجوة كبيرة في توزيع اللقاحات بين المجتمعات الفقيرة والمعدل العالمي لتوزيع اللقاحات، وأنه على البشرية أن تتخطى هذه الفجوة بالتضامن الإنساني وعدم التمييز.



من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية التي تدعو إلى تقديم العون لكل إنسان لا سيما الضعفاء منهم والأشخاص الأكثر حاجة وعوزًا، مشيدا بمبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لدعم مبادرة "كوفاكس" ودعوتها لضرورة العمل على ضمان التوزيع العادل للقاح فيروس كورونا المستجد، حيث اتفق الجانبان على التعاون من أجل اتخاذ خطوات جادة لتحقيق هذا الهدف، ولاسيما في البلدان والمجتمعات الفقيرة واللاجئين.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.