الغريق رقم 9 في أسبوع.. مصرع شاب بقناطر إدفينا في كفر الشيخ

لقي شاب مصرعه غرقا في مياه النيل بقناطر إدفينا التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقله لمشرحة مستشفى مطوبس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، ليرتفع بذلك عدد الغرقى منذ الإثنين الماضي وحتى الآن إلى 9 أشخاص.

حيث تلقي اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطار يفيد بغرق الشاب "جابر علي" 21 عاما، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفيما لقي طفلين مصرعهما غرقا بالبحر الأبيض ببرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، في حادثين منفصلين، وقد تم نقل الجثمانين لمشرحة مستشفى برج البرلس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

حيث تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد بغرق طفلين في حادثين منفصلين أثناء الاستحمام وهما "محمد محمد منصور 12 عاما، وآدم مصطفي 6 سنوات، وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ويوم الجمعة الماضية، لقي 3 شباب مصرعهم غرقا وأصيب آخر، بمياه البحر الأبيض المتوسط بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم نقل الجثامين الثلاثة لمشرحة مستشفى مطوبس المركزي، ونقل الشاب المصاب لتلقي العلاج اللازم.

وأكد جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المدينة ليست مصيفا في الوقت الحالي لعدم جاهزيتها والشاطئ الذي تم به حادث الغرق مازال تحت التجهيز ولم يتم افتتاحه أصلا وأيضا هو غير مغلق، وأن العائلات تتسرب له، والشباب الذين غرقوا كانوا يستحمون بالبحر هربا من حرارة الجو، ولا يوجد منقذون نهائيا على الشاطئ.

ونفى رئيس مطوبس، أن يكون بالمدينة أي مصايف أو شواطئ مجهزة كما تردد بعض القنوات الرسمية بإعلانها أن مطوبس بها مصيف أسوة ببلطيم، لافتا إلى أنه حاليا لا يوجد مصايف بنطاق المركز.