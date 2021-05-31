تقدم "الدستور" تقريرًا لجميع أسعار الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 31-5-2021، في البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا لآخر التحديثات داخل البنوك المصرية.

ونقدم لكم أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى، وفقا لآخر تطورات سعر الصرف اليومي في البنوك المصرية التالية، "البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك المركزى المصرى، وبنك عوده، وبنك أبو ظبى، وبنك الإسكندرية".

أسعار الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 31-5-2021

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلى المصرى اليوم

- سجل الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين ٣١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.٢٥٣٥ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٨٠٨ جنيه مصرى.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى المصرى اليوم

- بلغ سعر الدرهم الإماراتي امام الجنيه المصرى اليوم الإثنين ٣١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.٢٥٠٨ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ٤.٢٨٧٧ جنيه مصرى.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر اليوم

- سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الإثنين ٣١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.٢٥٣٥ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٧٧٣ جنيه مصرى.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية اليوم

- سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الإثنين ٣١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.٢٣٩ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٧٩ جنيه مصرى.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم

- سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الإثنين ٣١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.٢٥٠٠ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٨٢٨ جنيه مصرى.