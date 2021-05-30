«المتحرش البرازيلي».. كل شيء عن جريمة السائح بحق «بائعة الأقصر»
ألقت أجهزة الأمن القبض على سائح برازيلي بعد تحرشه لفظياً ببائعة مصرية بإحدى البازارات السياحية بمحافظة الأقصر.
أعلنت وزارة الداخلية عن تمكنها من ضبط شخص أجنبى تحرش بإحدى الفتيات عقب قيامه بنشر مقطع فيديو يتضمن واقعة التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجني عليها ومرتكب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة المختصة.
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