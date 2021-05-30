أمر ضبط وإحضار للمتهمين بسرقة سيارة نقل الموتي بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بسرعة ضبط واحضار المتهمين بسرقة سيارة لنقل الأموات بمنطقة جسر السويس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا من القائمين على أحد المساجد الكبرى بمنطقة جسر السويس بعين شمس مفادة سرقة سيارة ميكروباص تستخدم في نقل الأموات.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكشف مصدر أمني أن رجال مباحث عين شمس شكلوا فريق بحث لكشف غموض واقعة سرقة سيارة لنقل الأموات بمنطقة جسر السويس بعين شمس.