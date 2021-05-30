مصرع وإصابة 2 في حادث سير بنجع حمادي

توفي عامل وأصيب أخر، مساء اليوم، في حادث انقلاب دراجة بخارية بقرية عزبة سلمان التابعة لدائرة مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد مصرع محمود هريدي أحمد، 52 عامًا، وإصابة إبراهيم مبارك عبدالعزيز، 40 عامًا، جراء إنقلاب دراجة بخارية بقرية عزبة سلمان التابعة لدائرة مركز نجع حمادي

ونقلت سيارات الإسعاف الجثة والمصاب، لمستشفى نجع حمادي المركزي ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.