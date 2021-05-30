الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 2 في حادث سير بنجع حمادي

اسعاف
اسعاف

توفي عامل وأصيب أخر، مساء اليوم، في حادث انقلاب دراجة بخارية بقرية عزبة سلمان التابعة لدائرة مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد مصرع محمود هريدي أحمد، 52 عامًا، وإصابة إبراهيم مبارك عبدالعزيز، 40 عامًا، جراء إنقلاب دراجة بخارية بقرية عزبة سلمان التابعة لدائرة مركز نجع حمادي

ونقلت سيارات الإسعاف الجثة والمصاب، لمستشفى نجع حمادي المركزي ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

طلاق النيابة ازمة ضبط اصابة انقلاب تحقيق قنا مستشفى

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