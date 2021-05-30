قتيلان و5 مصابين اشتباكات بين عائلات في قنا

خلال ساعات الليل من مساء اليوم الأحد، شهدت مدينة دشنا شمالي محافظة قنا، اشتباكات بالأسلحة النارية بين 4 عائلات في وقائع مختلفة بقريتي السمطا والفاوية، أودت بحياة شخصين، فيما أصيب 5 آخرون، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

في الواقعة الأولي، تلقي اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد إصابة كلاً من، أسامة النجار محمد ٥٠عاماً، بطلق ناري في الظهر، ونجاة محمد شحات ٥٢عاماً، بطلق ناري في الساق اليسرى، و إسلام عادل السنوسي ١٨عاماً طلق ناري في الذراع الأيسر، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي في السمطا، التابعة لمركز دشنا شمالي المحافظة.

وفي قرية الفاوية التابعة لدائرة مركز دشنا، تلقت أجهزة الأمن إشارة تفيد مصرع حسن محمد جاد، وعامر عبدالله، فيما أصيب 2 أخرون، خلال مشاجرة أخري بين عائلتين داخل القرية شمالي قنا.

الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، تمكنت من السيطرة على الاشتباكات التي اندلعت في قرية الفاوية والسمطا، وفرضت كردونًا أمنيًا بين تلك العائلات، فيما كثفت جهودها لضبط المتهمين في حوادث إطلاق النار.

وفي سياق متصل، دفع مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، بـ5 سيارات إسعاف، وذلك لنقل الجثث والمصابين لمستشفيات قنا، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان قد لقي عامل مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأحد، في انقلاب دراجة بخارية بعزبة سليمان، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف بمصرع محمود هريدي أحمد، 52 عامًا، وإصابة إبراهيم مبارك عبدالعزيز، 40 عامًا، في انقلاب دراجة بخارية بنجع حمادي.

تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى بهجورة، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.