مواعيد القطارات اليوم الإثنين 31-5-2021

مواقيت القطارات اليوم

نستعرض لكم تقريرًا يوميًا عن مواقيت القطارات المتجهة إلى الوجه القبلى والوجه البحري، وفقا لهيئة سكك حديد مصر، حيث يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن مواعيد القطارات، لذلك نقدم لكم خلال التقرير التالي جميع المعلومات عن كافة مواقيت القطارات اليوم الإثنين 31-5-2021.

مواقيت قطارات الوجه القبلى اليوم

- قطار رقم ٨٩٠ القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ١١ مساء.

- قطار رقم ٩٧٧ الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة ١:١٠ صباحا.

- قطار رقم ١٨٥ سوهاج بورسعيد موعد قيامه الساعة ١:٤٠ صباحا.

- قطار رقم ٨٧١ اسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة ٣:١٥ صباحا.

- قطار رقم ٩٣٥ الأقصر الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٥:١٥ مساء.

- قطار رقم ٢٠١٠ القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٠ صباحا.

- قطار رقم ٩٨٢ القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٢ ظهرا.

- قطار رقم ٩٨٦ القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة ١ مساء.

- قطار رقم ٩٧٠ بورسعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ٢ مساء.

مواقيت قطارات الوجه البحري اليوم

- قطار رقم ٩١٣ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ١٢:٣٠ مساء.

- قطار رقم ١١٩ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٥ صباحا.

- قطار رقم ٩٠٢ الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة ٦ صباحا.

- قطار رقم ١٩٦ الإسكندرية الفيوم موعد قيامه الساعة ٣:٤٠ مساء.

- قطار رقم ١١٨ الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة ٥:٢٠ مساء.

- قطار رقم ٩٣٠ الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة ٨:١٠ مساء.

- قطار رقم ٩٣٤ الإسكندرية أسوان، موعد قيامه الساعة ١٠ مساء.

مواعيد قطارات القاهرة الإسماعيلية اليوم

- قطار رقم ٩٥٩ القاهرة الإسماعيلية، موعد قيامه الساعة ٥:٤٠ مساء.

- قطار رقم ٩٤٦ الإسماعيلية القاهرة، موعد قيامه الساعة ٥ صباحا.