التعدي على طبيب وكسر ذراعه بمستشفى تلا بالمنوفية

اعتدى أحد الأشخاص على طبيب في مستشفى تلا العام بمحافظة المنوفية، حيث قام أثناء تواجده برفقة زوجته للكشف عليها بالاعتداء على الطبيب وكسر ذراعه وقطع ملابسه، فضلا عن كيل السباب له أمام جميع المرضي، بسبب رفض الزوج الحصول على تذكرة لدخول العيادات والتقدم على المرضى الموجودين بالصف وتعدى على الممرضات بالسب، ما أدى إلى قيام الطبيب بالخروج من العيادة.

وروى الدكتور أحمد طنطاوي مدير مستشفى تلا العام، أن المتهم قد اتي إلى المستشفى برفقة زوجته في العيادات، وأثناء تواجده دخل لغرفة الكشف دون الحصول على تذكرة دخول متقدما على جميع الحضور من المرضي، فطلب الطبيب منه الحصول علي التذكرة ولكنه رفض وأدخل زوجته لغرفة الكشف، فخرج الطبيب ورفض إجراء الكشف الطبي عليها لحين الحصول علي تذكرة، وتعدي بالسب والقذف علي اثنين من الممرضات.

وأضاف مدير مستشفى تلا، أنه بعد خروج الطبيب لمسافة قصيرة قام المتهم بالاعتداء عليه بالسب والضرب حتي كسر ذراعه ومزق ملابسه، وتمكن أحد أفراد الأمن بالمستشفى من الإمساك به، موضحا أن المتهم لم يكن يحمل بطاقة رقم قومي، وتم إبلاغ الشرطة والتي ألقت القبض عليه، وحررت ضده محضر بالواقعة في قسم شرطة تلا.

وكان قد تعرض منذ عدة أيام مدير مستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية للضرب على يد خمسة أشخاص وقام بتحرير محضر بالواقعة.

وأمرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، بحبس 5 أشخاص اعتدوا علي الدكتور سيد زهران مدير مستشفى سرس الليان، والدكتور إيهاب عياد وكيل المستشفى، وتدمير محتويات المستشفى من تكسير زجاج وتدمير المكاتب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات والتجديد لهم في الموعد المحدد.

وأكد الدكتور سيد زهران مدير مستشفى سرس الليان، أن 5 أشخاص بينهم المريض قاموا بالاعتداء عليه أثناء محاولة شرح القصة، فيما قام عدد منهم بالاعتداء على وكيل المستشفى بالضرب والسب، وتم علاج الشاب، ثم وصلت قولت الشرطة وألقت القبض علي المتهمين الخمسة وتوجهنا جميعا إلي قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.