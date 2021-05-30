الإثنين 31 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط كمامات رديئة الصنع قبل بيعها للمواطنين في بورسعيد

كمامات مجهولة
كمامات مجهولة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية قيام جهاز الرقابة بمديرية التموين ببورسعيد، بحملات ضد منتهزي الأزمات والمحتكرين، خاصة مستغلي أزمة كورونا.

يأتى ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من وزير التموين والتجارة الداخلية عن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في تبادل المعلومات بضبط مستغلى الأزمات والمحتكرين.

وفور ورود معلومات مفادها وجود كميات كبيرة من الكمامات رديئة الصنع تباع للمواطنين، أصدر ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين تعليماته بالتقصى من البلاغ، تحت إشراف محمد عوض، وكيل مديرية تموين بورسعيد، انطلقت حملة بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة، وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة للحملة، وياسر جمعة وحسن عبد الله، والعربى عبد الحليم كبار مفتشي الرقابة التموينية.. وبالفعل تمكنت الحملة من ضبط 2500 كمامة بدون أى بيانات أو فواتير تدل على مصدرها داخل أحد المحال التجارية بحى المناخ للتوزيع وبيعها للمواطنين بدون تصريح من وزارة الصحة والجهات المختصة، كما أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية الطبية، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أخبار التموين إدارة التموين إدارة الرقابة التموينية أصحاب البطاقات التموينية التموين التحفظ على كمامات

الأكثر قراءة

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

القصة الكاملة لتحرش طبيب برازيلى بفتاة بأحد المتاحف في الأقصر

«السكة الحديد»: عودة حركة القطارات بعد رفع قطار الصعيد المتعطل

المكسيك.. 52 وفاة و1307 إصابات جديدة بكورونا

بعد 34 يوما في المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

الكنيسة توضح التفاصيل الكاملة لأحداث دير وادى الريان بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل

أشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة