ضبط كمامات رديئة الصنع قبل بيعها للمواطنين في بورسعيد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية قيام جهاز الرقابة بمديرية التموين ببورسعيد، بحملات ضد منتهزي الأزمات والمحتكرين، خاصة مستغلي أزمة كورونا.

يأتى ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من وزير التموين والتجارة الداخلية عن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في تبادل المعلومات بضبط مستغلى الأزمات والمحتكرين.

وفور ورود معلومات مفادها وجود كميات كبيرة من الكمامات رديئة الصنع تباع للمواطنين، أصدر ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين تعليماته بالتقصى من البلاغ، تحت إشراف محمد عوض، وكيل مديرية تموين بورسعيد، انطلقت حملة بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة، وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة للحملة، وياسر جمعة وحسن عبد الله، والعربى عبد الحليم كبار مفتشي الرقابة التموينية.. وبالفعل تمكنت الحملة من ضبط 2500 كمامة بدون أى بيانات أو فواتير تدل على مصدرها داخل أحد المحال التجارية بحى المناخ للتوزيع وبيعها للمواطنين بدون تصريح من وزارة الصحة والجهات المختصة، كما أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية الطبية، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.