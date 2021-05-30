الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أقوال رئيس حي عين شمس في واقعة الاعتداء عليه بمدينة نصر

محكمة
محكمة

استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، والذي تعرض للاعتداء على يد 5 أشخاص بالشوم أمام العمارة التي يسكن بها بمدينة نصر أثناء استعداده لركوب سيارة الحي ما أسفر عن سقوطه أرضا وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج.

وقال رئيس الحي إنه فوجئ بمجموعة من الأشخاص لا يعرف من هم يبلغ عددهم 5 ينهالون عليه بالضرب بالشوم موضحا أنه لا يعلم السبب وراء ذلك.

وأشار رئيس الحي إلى أنه لا يوجد بينه وبين أحد خصومة، موضحا أنه سيخضع لعمل الفحوصات.

كانت نيابة مدينة نصر قد أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لرئيس الحي، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وحرر رئيس حي عين شمس المحضر رقم 20455 جنح أول مدينة نصر، وتواصل أجهزة الأمن البحث عن الجناة. 

أمن ضرب مستشفى المباحث اعتداء عين شمس

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