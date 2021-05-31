الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«التصاوير فى المخطوطات الإسلامية» بمكتبة الإسكندرية فى 21 يونيو

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

ينظم مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية دورة مجانية مكثَّفة عبر الإنترنت بعنوان "التصاوير وجمالياتها في المخطوطات الإسلامية"، يحاضر فيها نخبة من الأساتذة المتخصصين، وذلك  في الساعة 11 صباحا حتى الثالثة عصرا من يومي الإثنين والثلاثاء 21، 22 يونيو 2021.

ويقصد بالمخطوطات الإسلامية التراث الإسلامي المكتوب بخط اليد، وقد عُنِي المسلمون بالمخطوطات عناية كبيرة لكونها السبيل الوحيد للحفاظ على ما أنتجه العقل من علوم ورسائل، وكانت في بدايتها تتعلق بالقرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية أو ما يتعلق بهما ويخدمهما، فجعلوا منها تحفًا فنية ثمينة وتركوا فيها تراثا فنيا عظيمًا. 

مركز المخطوطات 

أُنشئ مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، كمركزٍ علمي وثقافي يندرج تحت قطاع التواصل الثقافي، ومنذ ذلك الحين ومركز المخطوطات يعمل على تكوين صورة رصينة لما يجب أن تكون عليه المراكز العلمية ذات التوجُّه الخدمي للباحثين في مجال المخطوطات والتراث العربي والإسلامي، ويسعى إلى سبر أغوار تراث الحضارة العربية والإسلامية؛ من خلال دراسة ونشر المعرفة التراثية في كل تجلياتها، ومد جسور التواصل الإنساني بين الشعوب والحضارات، والتعمُّق في الغوص في ذاكرة الإنسانية.

وتركز سياسة المركز الخاصة بتنمية محتواه على الآتي: أولاً: مجموعة المخطوطات الأصلية التي تقارب الخمسة آلاف مخطوط؛ ثانيًا: فهرسة المجموعات الخطية التي يمتلكها المركز (الأصلية، والمصوَّرة)؛ ثالثاً: التوجه الأكاديمي، وما يتضمنه من فعاليات علمية تحافظ على التراث وتتيحه للباحثين. ويهتم مركز المخطوطات  - في سبيل تحقيق ما يصبو إليه- بعقد شراكات مع المؤسسات العالمية ذات الخبرة في مجالات العمل التراثي، سواء بشكلٍ دائمٍ، أو دوريًّا من خلال المؤتمرات والندوات والمعارض. 

ويهدف المركز إلى إتاحة المحتوى التراثي في صورة رقمية، عن طريق رقمنة المجموعات الخطية المحفوظة بالمكتبة ونشرها على قاعدة بيانات إلكترونية، أو حفظها في.

المخطوطات
المخطوطات
مركز المخطوطات التصاوير وجمالياتها المخطوطات الاسلامية مكتبة الاسكندرية قطاع التواصل الثقافي

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