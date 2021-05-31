بالأرقام.. جهود وزارة التعاون الدولى فى دعم تنمية سيناء

أكدت وزارة التعاون الدولي، أنه تم افتتاح عدد كبير من المشروعات الجديدة بالرغم من جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم، ومن ضمن هذه المشروعات مدن سكنية و محطات مياه ومعالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى افتتاح المشروعات الزراعية.

و أضافت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أنها عملت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشبه جزيرة سيناء خلال الفترة الماضية من خلال التعليم الجيد، والمياه النظيفة، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، موضحة أنه تم التعاون مع صناديق التمويل العربية، من خلال برنامج تمويلي بلغت قيمته 3.3 مليار دولار تمثل المرحلة الأولى منه بقيمة 2.7 مليار دولار للفترة من 2016 – 2019.

وساهم الصندوق السعودي للتنمية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي في محطة مياه المحسمة، وهي محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف تعالج نحو مليون م3 من المياه يوميًا، ويستهدف المشروع توفير مياه الزراعة من خلال استغلال مياه مصرف المحسمة ونقلها لشرق القناة لتتم معالجتها واستخدامها في الزراعة لاستغلال أراضي صالحة للزراعة تبلغ مساحتها 250 مليون م2؛ ويوفر مشروع المحسمة 12500 فرصة عمل مباشرة، و150 ألف فرصة عمل غير مباشرة بتكلفة 211 مليون دولار.

وساهم أيضًا الصندوق السعودي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتمويل المشروعات الجديدة من تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يضم هذا المشروع 18 مجمع سكني وزراعي، و 1181 وحدة سكنية للبدو على مساحة 11 ألف فدان تقريبًا بشمال وجنوب سيناء، ويضم المشروع مراكز طبية و مؤسسات تعليمية.

ويركز هذا التعاون أيضًا على توفير المياه لنحو 300 ألف من السكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات الصرف الصحي لـ 100 ألف من مواطن، فضلًا عن توفير وسائل النقل للمجتمعات الريفية وبرامج سبل العيش الاقتصادية للأسر لزيادة فرص العمل المتاحة لها.

ووقعت وزارة التعاون الدولي، اتفاقًا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 6 ملايين دولار للعمل على زيادة فرص التعليم، بالإضافة إلى تعزيز سبل كسب العيش للمجتمعات في محافظة شمال سيناء.