الأحد 30 مايو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

البحث العلمي تنظم حلقة نقاشية حول ماهية الفطر الأسود وعلاقته بكورونا غدا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا غداً عبر تطبيق «زووم» حلقة نقاشية هامة حول الفطر الأسود وحقيقة علاقته بفيروس كورونا المستجد، وسينظمها قطاع المجالس النوعية واللجان الوطنية بالأكاديمية بالتعاون مع لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة.

ويففتح الحلقة النقاشية الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة نادية زخاري، رئيس لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة ووزير البحث العلمي الأسبق، وسيدير الحلقة النقاشية الدكتورة جينا الفقي، المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية.

وتضم الحلقة النقاشية عدة متحدثين هم الدكتور طارق عبد الموجود، أستاذ البيولوجي بكلية العلوم، بجامعة القاهرة وسيكون الموضوع الأول عن تعريف بماهية الفطر الأسود وهل هناك أنواع/ ألوان أخري من الفطر كما هو متداول علي مواقع التواصل الاجتماعي؟، والموضوع الثاني في الحلقة بعنوان ما سبب انتشار الفطر الأسود في الهند وعلاقته بفيروس كورونا المستجد وهل يمكن أن تتكرر تجربة الهند في مصر أو غيرها من دول العالم؟ وسيتناوله الدكتور محمود عمرو، أستاذ السميات بالمركز القومي للسموم بكلية طب القصر العيني ورئيس اللجنة الوطنية للسميات بالأكاديمية.

وسيتحدث الدكتور عبد المجيد قاسم، أستاذ الأمراض المتوطنة بكلية طب القصر العيني وأمين مجلس البحوث الطبية بالأكاديمية عن أعراض الفطر الأسود وكيفية الوقاية منه ومن هم الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة به، كما ستناقش الحلقة علاقة سوء استخدام الأدوية بظهور الفطر الأسود وستستعرضها الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي والسموم الأكلينكية بطب القصر العيني وعضو المجلس القومي للمرأة، وفي نهاية الموضوعات سيتناول الدكتور محمد حمزاوى، أستاذ مساعد بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة الفيوم وأمين مجلس بحوث الدواء بالأكاديمية، وستختتم الحلقة النقاشية بعدة توصيات هامة حول الفطر الأسود وكيفية التعامل معه.

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