مجلة فنون الأردنية تحتفي بالتشكيلي الراحل مهنا الدرة

صدر العدد 47 من مجلة الفنون الفصلية التي تصدرها وزارة الثقافة الأردنية، وتعنى بحقول الفنون المختلفة ومنها السينما والمسرح والعمارة والأزياء والفن التشكيلي.

واستهل العدد الذي خصص ملفا بعنوان "مرايا" عن الفنان التشكيلي الراحل مهنا الدرة، بكلمة هيئة التحرير، بعنوان الفنون السردية والتاريخية، لافتا إلى أن هذا العدد يصدر والوطن يحتفل بمرور مئة عام على تأسيس الدولة.

وأكدت الكلمة أن الاحتفال بالمئوية يشكل منصة لتأكيد المنجز الذي تأسس على مدار أعوام وأجيال، وفي الوقت نفسه أداة لمراجعة أبرز محطاتها وتحدياتها وعناوينها، ولعل أبرز تلك العناوين هو الاستقرار والاستمرار الذي يمثل أرضا خصبة للإبداع والابتكار، والذي لا يمكن أن يقوم إلا إذا توفرت له النوايا بداية، وحملته الرؤى، وصانته التشريعات وترجمته الإدارات بصدق وحماسة.

واشتمل العدد على حوار مع الفنانة أمل دباس، ودراسة حول الفرق الموسيقية العربية النسائية، وجماليات المكان في الأغنية الأردنية.

كما اشتمل العدد على ملف عن الفنان التشكيلي الراحل مهنا الدرة، ألقى الضوء على حياة الفنان وتجربته التشكيلية ومكانته، وشارك فيه الدكتور محمد العوايشة، والدكتور كرام النمري، ومخلد بركات، وفاروق يوسف، ومحمد العامري، ومحمود منير، وغسان مفاضلة، وابراهيم اليوسف، ويحيى القيسي.

وفي المتابعات، كتب أحمد الطراونة عن الموسم المسرحي الأردني 2020، بينما كتب مجدي التل عن مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني، ومقال لسمير أحمد الشريف بعنوان وليد سيف كاتبا مسرحيا. وتضمن العدد قراءة في تجربة المخرج حاتم علي بعنوان الجدار الرابع والفن الثامن، وإضاءة عن المسرح الجوال، وندوة الرسم، وحروف اللغة العربية تزين أزياء الموضة.

كما اشتمل على حوار مع التشكيلية القطرية جميلة آل شريم، وبورتريه عن الفنان التشكيلي صالح أبو شندي، وقراءة للرواية الأردنية في الدراما، وأخرى لمدى صدقية الصورة الرقمية كوثيقة، وكيف يمكن أن نتخيل الحياة بلا ضوء، وواقع المخرج لؤي مال في أفلامه السينمائية، فضلا عن تجربة الفيلم الوثائقي على قناة المملكة بعنوان الرهان الأخير للسلطة الرابعة.

وفي الترجمة؛ أعد مدني قصري قراءة حول الفن حيث تروي الأشياء سيرتها باللون، وفي رف الكتب أعدت الفنانة ميرفت هليل مراجعة لعدد من الكتب الصادرة عن وزارة الثقافة، وهي: تذوق الهارموني الموسيقي لهيثم سكرية، الموسيقى والغناء في الأردن لعلي الشرمان، والصناعات الثقافية والإبداعية لعبدالله التميمي، والارتحال وراء الضوء.. مهنا الدرة لحسين نشوان.

كا اشتمل العدد على جوائز الدولة التقديرية وحوار مع الفنان عبدالكريم القواسي، وبورتريه عن الفنان موسى حجازين، وأخبار منوعة قصيرة، وفي نقش كتب الشاعر غازي الذيبة نصا على لوحة المهرج لمهنا الدرة.