الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق ومصر يبحثان زيادة التعاون وإقامة المعارض المتخصصة

لقاء سرمد طه سعيد
لقاء سرمد طه سعيد مع ماجد سابق

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأحد، أن مدير الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، سرمد طه سعيد، بحث خلال لقائه مع المستشار التجاري المصري ماجد سابق، زيادة حجم التعاون بمجال الخدمة المعرضية واقامة المعارض المتخصصة في البلدين.

وأكدت التجارة العراقية في بيانها، أن "الطرفين ناقشا خلال اللقاء، سبل تشجيع الاستثمار والتجارة من خلال دخول التجار ورجال الأعمال المصريين للأسواق المحلية، وخلق الفرص الاستثمارية بين البلدين".

وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية، إن "شركتنا منفتحة على كافة السفارات بالعالم داخل العراق للاتصال بهم عن طريق وزارة الخارجية، ممن لديهم رغبة بإقامة معارض متخصصة في البلاد"، لافتا إلى أن "شركة المعارض ستقدم كافة التسهيلات لإنجاح هذه المعارض".

من جانبه، أكد المستشار التجاري المصري، حرص القاهرة على "تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع بغداد، من خلال إقامة المعارض المتخصصة وتشجيع الشركات المصرية للدخول إلى السوق العراقية وفتح آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات".

وكان الدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، قال في مارس الماضي إن مصر قدمت تجربة ممتازة جدًا في عملية البناء والإعمار، والنهوض وإصلاح نظامها الاقتصادي والإداري، مؤكدا أن النظام العراقي مشابه أو قريب للنظام في مصر.

وأكد الكاظمي أن مصر نجحت في تجاوز الكثير من مشاكلها، كما أن العراق محتاج للاستفادة من التجربة المصرية في قضية الإسكان والتنمية البشرية وفي قضية إدارة موظفين الدولة وكذلك في مجالات الثقافة والتعليم مشيرا إلى أن مصر ممكن أن تعطي الكثير، وأبواب العراق مفتوحة لكل الاستثمارات المصرية لهذا السبب، فكان وفد عراقي في القاهرة  في الفترة الماضية كما أن وزير الدفاع العراق قام بزيارة القاهرة أيضًا.

وأوضح الكاظمي أن هناك حديث عن التعاون والاستفادة من إمكانيات وتجارب مصر في عملية إعادة بناء العراق بعدما دمرته الحروب عبر عقود كبيرة.

العراق مصر الاقتصادي التعاون المصري العراقي اجتماع وزراء الخارجية

الأكثر قراءة

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

القصة الكاملة لتحرش طبيب برازيلى بفتاة بأحد المتاحف في الأقصر

بعد 34 يوما في المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

«السكة الحديد»: عودة حركة القطارات بعد رفع قطار الصعيد المتعطل

كل الأطراف تتحدث عن خطة «المتحدة» للتطوير (ملف خاص)

ارتفاع العدد لـ8.. مصرع طفلين غرقا ببحر برج البرلس بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل

أشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة