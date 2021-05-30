العراق ومصر يبحثان زيادة التعاون وإقامة المعارض المتخصصة

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأحد، أن مدير الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، سرمد طه سعيد، بحث خلال لقائه مع المستشار التجاري المصري ماجد سابق، زيادة حجم التعاون بمجال الخدمة المعرضية واقامة المعارض المتخصصة في البلدين.

وأكدت التجارة العراقية في بيانها، أن "الطرفين ناقشا خلال اللقاء، سبل تشجيع الاستثمار والتجارة من خلال دخول التجار ورجال الأعمال المصريين للأسواق المحلية، وخلق الفرص الاستثمارية بين البلدين".

وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية، إن "شركتنا منفتحة على كافة السفارات بالعالم داخل العراق للاتصال بهم عن طريق وزارة الخارجية، ممن لديهم رغبة بإقامة معارض متخصصة في البلاد"، لافتا إلى أن "شركة المعارض ستقدم كافة التسهيلات لإنجاح هذه المعارض".

من جانبه، أكد المستشار التجاري المصري، حرص القاهرة على "تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع بغداد، من خلال إقامة المعارض المتخصصة وتشجيع الشركات المصرية للدخول إلى السوق العراقية وفتح آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات".

وكان الدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، قال في مارس الماضي إن مصر قدمت تجربة ممتازة جدًا في عملية البناء والإعمار، والنهوض وإصلاح نظامها الاقتصادي والإداري، مؤكدا أن النظام العراقي مشابه أو قريب للنظام في مصر.

وأكد الكاظمي أن مصر نجحت في تجاوز الكثير من مشاكلها، كما أن العراق محتاج للاستفادة من التجربة المصرية في قضية الإسكان والتنمية البشرية وفي قضية إدارة موظفين الدولة وكذلك في مجالات الثقافة والتعليم مشيرا إلى أن مصر ممكن أن تعطي الكثير، وأبواب العراق مفتوحة لكل الاستثمارات المصرية لهذا السبب، فكان وفد عراقي في القاهرة في الفترة الماضية كما أن وزير الدفاع العراق قام بزيارة القاهرة أيضًا.

وأوضح الكاظمي أن هناك حديث عن التعاون والاستفادة من إمكانيات وتجارب مصر في عملية إعادة بناء العراق بعدما دمرته الحروب عبر عقود كبيرة.