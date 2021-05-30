الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في الذكرى الأولى لوفاته.. أشهر إفيهات الفنان الكوميدي حسن حسني (انفوجراف)

حسن حسني
حسن حسني

تمر علينا اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير حسن حسني الذي متع جمهوره بإفيهاته المختلفة.

وتستعرض «الدستور» أشهر أفيهات الكوميديان الراحل الفنان حسن حسني في ذكرى وفاته الأولى.

- يا فاشل يافاشل:
بعد عرض فيلم الباشا تلميذ عام 2004 وحتى الآن وبعد مرور أكثر من 16 عاما، مازالت جملة حسن حسني للفنان كريم عبد العزيز “يا فاشل يا فاشل” دارجة على لسان الشباب فمازالوا يمزحوا مع بعضهم البعض بتلك الجملة.

ليس هذا المشهد فقط هناك ايضًا مشهد كوميدي شهير بين حسن حسني وسعيد طرابيك عندما مَثل أنه والد رامز جلال وتقدم لخطبة منة فضالي والحوار الذي دار بينه وبين الفنان رامز جلال.

- يا أم نيازي صحي نيازي وقوليله ضبش حرامي:
هذا الإفيه الشهير من فيلم "غبي منه فيه" الذي أصبح أحد علامات الفيلم وأحد أسباب تخليده في ذاكرة الجمهور سواء.

- دي حاجة لو عرفتوها تبقو عمد:
أحد أشهر إفيهات فيلم "محامي خلع" مع الفنان الكوميدي هاني رمزي، قيلت هذه الجملة في المشاهد الأولى للفيلم وعلى الرغم من ذلك إلا أن الناس حتى يومنا هذا تتداولها بكثرة وظلت على ألسنتهم لفترات طويلة.

يذكر أن الفنان  حسن حسني ولد في 19 يونيو 1936 بحي القلعة لأب كان يعمل مقاول وأم كانت ربة منزل وخلال عمره الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، وبدأت في حي الحلمية الجديدة.

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