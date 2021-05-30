طارق الشناوي عن حسن حسني: «جوكر» الفن المصري جسد كل الأدوار

كشف الناقد الفني طارق الشناوي تفاصيل تأليفه لكتاب «الجوكر» الصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع الذي تناول قصة حياة النجم الراحل حسن حسني بالتزامن مع ذكرى رحيله.

وقال الشناوي إن الفنان حسن حسنى ظاهر فنية نادرة ومن التسعينات كان بمثابة أيقونة للأفلام المصرية، وكان متواجدا بقوة كبيرة.

كتاب «الجوكر»

وأشار طارق الشناوي إلى أن كتاب السيرة الذي جاء بعنوان «الجوكر» يتضمن العديد من المقالات التى تغطي السيرة الفنية للفنان حسن حسني وتضمن الكتاب حوارا مطول معه يغطي تفاصيل حياته.

ولفت إلى أن اسم الجوكر جاء عنوان للكتاب لأنه ينطبق وشخصية ومكانة حسن حسني الفنية وهو الأنسب خاصة أن الفنان الراحل حسن حسني كان يجيد تجسيد كل الأدوار الفنية سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح.