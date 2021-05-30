تاج الدين: الفطر الأسود ليس وباءً ولا علاقة له بكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن فيروس كورونا معروف بأنه شديد التحور، ولكن لم يحدث أي تحور لفيروس كورونا في مصر.

وتابع تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد: "مستمرون في إدارة أزمة كورونا بكفاءة عالية ووضع كورونا في مصر تحت السيطرة".

وأضاف: "نحرص على التوازن بين مصلحة المواطنين والحالة الصحية، وحصلنا على ملايين الجرعات من اللقاحات لتطعيم أكبر عدد من المواطنين".