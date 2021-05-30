الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تاج الدين: الفطر الأسود ليس وباءً ولا علاقة له بكورونا

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن فيروس كورونا معروف بأنه شديد التحور، ولكن لم يحدث أي تحور لفيروس كورونا في مصر.

وتابع تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد: "مستمرون في إدارة أزمة كورونا بكفاءة عالية ووضع كورونا في مصر تحت السيطرة".

وأضاف: "نحرص على التوازن بين مصلحة المواطنين والحالة الصحية، وحصلنا على ملايين الجرعات من اللقاحات لتطعيم أكبر عدد من المواطنين".

 

التفاصيل..

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لتحرش طبيب برازيلى بفتاة بأحد المتاحف في الأقصر

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

«الدستور» داخل «عزل الفطر الأسود».. و«النجيلة»: لا إصابات

«السكة الحديد»: عودة حركة القطارات بعد رفع قطار الصعيد المتعطل

وفيات وتدهور للحالات.. حكايات عن ضحايا خرافة علاج كورونا بالقرآن

ارتفاع العدد لـ8.. مصرع طفلين غرقا ببحر برج البرلس بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل

أشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة