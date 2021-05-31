أب يكبل نجله بالحبال ويدهن جسده عسل ويتركه على السطح بالقليوبية (صورة)

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لطفل تظهر عليه علامات التعذيب الجسدي في محافظة القليوبية.

وعلق بعض الأشخاص على الصورة قائلين إنها شكوى من أم الطفل الذي قام والده بتكبيله بحبال وعصا خشب وألقى به فوق سطح المنزل في محافظة القليوبية، بعد دهن جسده بالعسل حتى يتجمع حوله النحل والذباب.

صورة الإبن

وذكر رواد التواصل الاجتماعي أن كل المعلومات التي يعرفونها أن هذا الطفل من محافظة القليوبية، وأن والدته أرسلت صورته خلسة من وراء والده أملا في أن يتم إنقاذه وإنقاذ نجلها من يد هذا الزوج، مشيرين أن هذا الطفل عمره 6 سنوات ونصف.