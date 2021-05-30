الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الأهلي يهنئ الزمالك ببطولة إفريقيا لكرة السلة

الخطيب
الخطيب

وجه مجلس إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة السلة.

ونشر الموقع الرسمي للأهلي نص التهنئة التي جاء فيها: «مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، يتقدم بخالص التهاني إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة السلة، إذ يتمنى مجلس إدارة الأهلي دوام العلاقة الطيبة مع كل الأندية الشقيقة، بما يخدم الرياضة المصرية والمصلحة العليا للوطن».

وتغلب الزمالك على فريق اتحاد المنستير التونسي بنتيجة 76-63 في نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة.

ورفع الزمالك رصيده إلى لقبين إفريقيين، وتحقيق النسخة الأولى من البطولة تحت رعاية رابطة NBA، وأصبح أول فريق مصري يحقق لقب بطولة إفريقيا لأندية الدوري خارج مصر.

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