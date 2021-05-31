الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«مش كله خفافيش وحشرات».. أطباق شهية من المطبخ الصيني

أطباق صينية
أطباق صينية

دائمًا ما يتهم المطبخ الصينى بأنه الملاذ لأطباق الحشرات والخفافيش، والأطعمة المقززة مثل الكلاب والفئران، لكن هذا اعتقاد خاطئ، حيث يضم الكثير من الأطباق الشهية وتتميز بسهولة التحضير والمذاق الجيد، فضلًا عن أنها غنية بالكثير من المعادن والفيتامينات.

يعتمد المطبخ الصيني بشكل كبير على الخضروات، وفى السطور التالية نقدم عدد من الأطباق الشهية من المطبخ الصينى، بعيدًا عن الخفافيش والحشرات.

تشاو ميان:

يترجم هذا الطبق بـ"المكرونة المقلية" فهو عبارة عن مكرونة يضاف إليها قطع اللحم أو الدجاج وتقلى بالزيت مع الصوص الحار.

شوربة وان تان:

تعتبر شوربة وان تان من الأطباق القديمة، وهي تتكون من عجينة رقيقة بالبيض يتم حشوها بأجزاء من لحم الدواجن، تسلق في شوربة الفراخ.

 

سبيرنج رولز:

عبارة عن دجاج محشى بالخضروات والعجينة، حيث تقلى بالزيت وتقدم ساخنة مع الصوص.

ديم سوم:

يعد أحد الأطباق الشهيرة الصحية فى المطبخ الصينى، حيث يتم تحضيره على البخار، فهو عبارة عن فطائر صغيرة تحتوى على الخضروات.

جونج باو:

طبق "الجونج باو" من الوجبات الشهيرة من المطبخ الصينى، حيث تتكون من الدجاج المقطع مكعبات بالفلفل الحار، بالإضافة الى الفول السودانى.

كانتون فراخ:

من الأكلات الشهيرة في المطبخ الصينى، يتكون الطبق من صدور الفراخ، مقطع عليه الثوم وصوص الخل بالسكر، حيث يعتبر من الوجبات المحببة لدى الأطفال.

الخضار المقلى:

يعتبر طبق الخضروات المقلية، من أكثر الأطباق شهرة بشكل كبير فى المطبخ الصينى، فهو عبارة قطع من الخضار مقطعة ومقلية في الزيت.

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