«متفائلون».. «الخارجية الأمريكية»: نعمل على إيجاد الحل الأنسب لمسألة سد النهضة

أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن واشنطن تعمل على إيجاد الحل الأنسب لمسألة سد النهضة، قائلة إنه لا بد من التوصل لتسوية توافق عليها مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضحت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية مساء اليوم أن الولايات المتحدة تعمل على تقريب الرؤي بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة ومتفائلون بتحقيق انفراجة في هذا الشأن.

السودان يؤكد بدء الملء الثاني لسد النهضة

وقالت الحكومة السودانية، الثلاثاء الماضي، إن إثيوبيا بدأت فعليا في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وأضاف كبير المفاوضين السودانيين في ملف سد النهضة الإثيوبي، مصطفى حسين الزبير: أن "إثيوبيا بدأت في الملء الثاني، وهو أول مخالفة".

وكشف الزبير عن تحركات بلاده على المستوى الإفريقي والعربي والدولي لإرسال رسائل بأن الملء الثاني بدأ فعليا دون وجود إشارات لمنع إثيوبيا من الملء الثاني دون اتفاق.

وتابع: "إثيوبيا لن توقع أي اتفاق حول الملء الثاني؛ نسبة لأوضاعها الداخلية المتعلقة بالانتخابات والحرب في إقليم تيجراي".

وشدد على أنه "لا بد من وجود ضمانات دولية في التفاوض بسبب التعنت الإثيوبي".

ولفت إلى أن "الملء الثاني للسد سيكتمل نهائيًا في يوليو وأغسطس المقبلين".