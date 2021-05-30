«الغرف التجارية» تشيد بقرار عودة فتح المطاعم والمقاهي

قال أسامة الرفاعي، عضو غرفة الجيزة التجارية، إن عودة مواعيد فتح المحال إلى طبيعتها أمر جيد ويؤدي لإعادة تنشيط السوق، خاصة في قطاعي المطاعم والكافيهات الذين تأثرا بشكل كبير.

أضاف الرفاعي، لـ"الدستور"، أنه منذ تطبيق موعد التاسعة للغلق أدى ذلك لتسريح غالبية العمالة، كما نجد أنه سيكون هناك رواجًا كبيرًا فيما يخص القطاع التجاري عمومًا بعد إعادة الأمور إلى طبيعتها في الأسواق، ومن المتوقع أن تشهد المدن السياحية نشاطًا كبيرًا في الفترة المقبلة، فنحن في موسم الإجازة الصيفية ومع فتح الشواطئ سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على استمرار الدولة في اتخاذ الإجراءات والقرارات، التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، كما أن الحكومة تعمل على قدم وساق؛ من أجل وضع جميع المنشآت الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد بشكل دائم للتعامل مع الجائحة في ضوء توجيهات الرئيس بجاهزية القطاع الطبي بشكل مستديم للتعامل مع الوباء.