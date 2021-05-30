براتب 5500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 570 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 570 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات المشروعات السياحية والترفيهية بمصر الجديدة، وذلك براتب يصل إلى 5500 جنيه، وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 مدير مطعم، وذلك براتب 5500 جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 40 سنة.

كما تحتاج الشركة 50 مساعد مدير براتب 5000 جنيه، و50 مشرف مطعم، وذلك براتب 4000 جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة على 35 سنة.

وتطلب الشركة 150 كول سنتر، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، كما تحتاج 150 طباخًا، و150 عضو فريق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب 2800 جنيه، وتتميز الوظائف المتاحة بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، فرص للترقي، يونيفورم، حوافز شهرية، تدريب مجاني، وسكن للمغتربين، وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 99 شارع الثورة، مصر الجديدة، والتواصل مع المدير المسئول أحمد هاشم، وبسام فؤاد.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.



وتتوافر بتلك النشرة، نحو 4176 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهر مايو الجاري.



وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، أسيوط، المنيا، الغربية، الدقهلية، السويس، المنوفية، البحيرة، دمياط، وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نشرة شهر أبريل الماضي، وعددها 1213 فرصة عمل.