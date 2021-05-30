الأحد 30 مايو 2021
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الثقافة

«طيباوي» يوقع عقد ترجمة روايته «اختفاء السيد لا أحد» مع الجامعة الأمريكية

أختفاء السيد لا أحد
أختفاء السيد لا أحد

وقّع الروائى الجزائرى أحمد طيباوي، الفائز بجائزة نجيب محفوظ بالجامعة الأمريكية للأدب لعام 2021، التي تمنحها دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتبلغ قيمتها 5 آلاف دولار؛ عقد روايته الفائزة «اختفاء السيد لا أحد» مع دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى اللغة الإنجليزية، تحت عنوان «The Disappearance of Mister No body».

وتلقت اللجنة المشرفة على الجائزة في دورتها الـ24 نحو 270 رواية، اختيرت منها 6 للقائمة القصيرة التي أعلنت في شهر فبراير الماضي.

أحمد طيباوي ولد يوم 8 يناير 1980، بعين بوسيف في ولاية المدية روائي جزائري وأستاذ بجامعة فرحات عباس، حاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة البليدة في أبريل 2016.

نال أحمد جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي" في يونيو 2011 عن باكورة أعماله الروائية المقام العالي، الصادرة عن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بالجزائر ENAG. كما صدرت له في صيف عام 2014 رواية موت ناعم عن منشورات الاختلاف بالجزائر ومنشورات ضفاف ببيروت، وهي الرواية المتوجة بإحدى جوائز الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي بالخرطوم في دورتها الرابعة في شباط من العام 2014.

وفي شهر أغسطس 2015، صدر له عن منشورات الاختلاف وضفاف أيضا رواية "مذكرات من وطن آخر"؛ وعن هذه الرواية كتب الروائي إسماعيل يبرير : أحمد طيباوي يفتش في مذكرات من وطن آخر عن معنى الانتماء، يقارب من خلال نصه الذي جاء على شكل خطاب أو اعتراف مفاهيم الغربة والوفاء والحب"؛ بينما قالت الدكتورة صورية غجاتي عن الرواية أنها انفتحت على السّرد المابعد حداثي كما تجلى في التجربة الروائية الأنجلو – أمريكية، وذلك بتوظيفها لآلية من أهمّ آلياته وهي "الميتاروائي" مُتمثّلةً في ما أسماه الناقد المغربي سعيد يقطين بـ"حضور بنية الخطاب النقدي" في الرواية.

ومن أبرز أعمال الروائى أحمد طيباوي الروائية أيضاً "المقام العالي، البياض المتهم بالبراءة".

أحمد طيباوي جائزة نجيب محفوظ الجامعة الأمريكية اختفاء السيد لا أحد القائمة القصيرة

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