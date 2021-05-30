الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فاتورة التليفون الأرضي ٢٠٢١

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

ارتفعت مؤشرات البحث عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، حيث أطلقت الشركة المصرية للاتصالات، موقعا إلكترونيا ليتمكن المواطن من معرفة على فاتورة التليفون الأرضي، ودفع المبلغ المستحق. 

ويمكن للمواطنين التوجه لفروع الشركة المصرية للاتصالات الموجودة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لدفع فاتورة التليفون الأرضي.

وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة لمدة شهر، حتى يسدد فاتورة التليفون، وإذا تجاوز المواطن هذة المدة سيتم تحويل خط التليفون الأرضي إلى استقبال فقط، بالإضافة إلى قطع خدمة الإنترنت إذا كانت متوفرة لدي المواطن، وسيتم فرض غرامة تأخير بعد تجاوز المواطن المدة المسموح بها، وسيتم إضافتها على المبلغ المستحق على فاتورة التليفون الأرضي الأصلية.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

لديكم جميع المعلومات لمعرفة فاتورة التليفون الأرضى، كما هو موضح بالتالي: 

- الدخول على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، من هنا.

- ثم يقوم المواطن بكتابة كود المنطقة، بعد ذلك رقم التليفون، ثم الضغط على ايقونة اظهر الفواتير. 

الخط الساخن للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات، الموقع الإلكترونى للتسهيل على المواطن المصري، ولمنع تكدس المواطنين أمام الفروع، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين والحفاظ على صحتهم من انتشار الفيروس، وتوفر الشركة المصرية للاتصالات الخط الساخن وهو ١١١، للاستفسار عن فواتير التليفون الأرضي. 

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الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم من الشركة المصرية للاتصالات

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق جميع المعلومات عن فاتورة التليفون الأرضي ٢٠٢١، وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، ويمكن للمواطنين استخدام الفيزا كارت لتسديد فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع الإلكترونى التابع للشركة المصرية للاتصالات أو البريد المصرى، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع، ويمكن للمواطنين تسديد فواتير التليفون الأرضي عن طريق خدمات فورى أو فودافون كاش أو ماكينات الصراف الألي، وتقوم الدولة المصرية، بتنفيذ خطة لتطوير المنظومة التكنولوجية، المتبع بها في كافة دول العالم المتطورة تكنولوجيا. 

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