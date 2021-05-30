قائمة الأطعمة المفيدة والممنوعة لمرضى القولون التقرحي

غالبًا ما يواجه المصابون بالتهاب القولون التقرحي صعوبة في تحديد ما يأكلونه، لأن حالتهم تمنعهم من الاستمتاع بأنواع معينة من الطعام.

ويعتبر التهاب القولون التقرحي هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية، على غرار مرض كرون، الذي يسبب أعراضًا مختلفة من التشنجات والإسهال والبراز الدموي والانتفاخ.

ما الذي يسبب التهاب القولون التقرحي؟

أوضح الدكتور جاكوب سكينز، أستاذ الامراض الباطنة بجامعة هارفورد، إن التهاب القولون التقرحي هو نوع من أمراض المناعة الذاتية حيث تهاجم الأمعاء الغليظة أو القولون مسببة تقرحات والتهابات في بطانة القولون.

وأوضح سكينز، أن السبب في ذلك هو العوامل الوراثية وكذلك العوامل البيئية، مثل الطعام الذي تتناوله، لذا قدم الأطباء بموقع "healthdigezt" الطبى قائمة الطعام المفيدة لمرضى القولون التقرحى.

الدواجن واللحوم الخالية من الدهون

تتمثل إحدى طرق المساعدة في منعك من فقدان كتلة العضلات والوزن في الحصول على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي وهو أمر ممكن بمساعدة اللحوم الخالية من الدهون وكذلك الدواجن.

سمك السالمون

يُعرف السلمون بمستوياته العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في مواجهة الالتهاب في نظامك عند حدوث التهاب القولون التقرحي.

الأفوكادو

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد في يونيو من عام 2019 ، فإن 1 من كل 3 أشخاص مصابين بالتهاب القولون التقرحي تظهر عليهم علامات سوء التغذية.

ولمكافحة هذه المشكلة ينصح بتناول الأفوكادو لأنه مصدر جيد للدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة للقلب.

ويمكن لأولئك الذين يفقدون الوزن بسبب التهاب القولون التقرحي ، يمكن أن يساعد تناول الأفوكادو في توفير الكثير من الطاقة.

دقيق الشوفان

يعد دقيق الشوفان خيارًا جيدًا لتناول الإفطار أو الوجبات الخفيفة حتى لأنه يسهل هضمه، وذلك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف.

الأطعمة التي يجب تجنبها لمرضى التهاب القولون التقرحي

البذور والمكسرات

الأطعمة الصغيرة التي يصعب هضمها ، مثل المكسرات والبذور، يمكن أن تسبب الانتفاخ والتشنج، فإذا كنت مصابًا بالتهاب القولون التقرحي، ابتعد عنها بقدر الإمكان.

الفاصوليا

يمكن أن يؤدي تناول الفاصوليا لمرضى التهاب القولون التقرحي إلى حدوث الغازات والتي يمكن أن توثر على مشكلة الجهاز الهضمي.

اللحوم الدهنية

لا ينصح باللحوم الدهنية لمن يعانون من التهاب القولون التقرحي لأن الجهاز الهضمي سيواجه صعوبات في هضمها.

الأطعمة الغنية بالدهون

لا ينصح بالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون لمن يعانون من التهاب القولون التقرحي لأنه ليس من السهل هضمها مع الدهون التي بالكاد يمتصها الجسم.