«التخطيط»: 684 مليون جنيه لإنشاء خط كهرباء «القصير/ حلايب»

613 مليون جنيه لتدشين محطة الزعفرانة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجيه 684 مليون جنيه لتوصيل التغذية الكهربائية لإنشاء خط كهرباء "القصير/ حلايب"، مع رصد 613 مليون جنيه لإنشاء محطة توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفلطية بالزعفرانة بقدره 50 م و ، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.

أضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الحكومة بصدد تنفيذ 3 مشروعات لمد وتدعيم شبكات الكهرباء بمحافظة البحر الأحمر خلال العام الحالى 2020-2021 بتكلفة استثمارية قدرها 1.59 مليار جنيه، من بينها مشروع استكمال محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية بالغردقة بقدرة 20 م و بتكلفة 300 مليون جنيه.

أشارت وزارة التخطيط، إلى أن إجمالى عدد محطات توليد الكهرباء بمحافظة البحر الأحمر يبلغ 11 محطة، ويبلغ إجمالى القدرة المركبة الفعلية 475.4 ميجاوات / س تمثل 1.1% من إجمالى الجمهورية، فيما يقدر إجمالى الطاقة المولدة من المحطات 780.4 مليون ك.و.س تشكل 0.45% من إجمالى الجمهورية، وتقدر كمية استهلاك الوقود من السولار لتوليد الكهرباء فى السنة 77650 طن.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة البحر الأحمر يصل إلى 162 مشروعًا، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 نحو 10,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 4,7% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 3,47 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 32,2%، ويخص قطاع البترول والغاز الطبيعي استثمارات بقيمة 3,19 مليار جنيه بنسبة 30,5%، ويخص قطاع الكهرباء 1,59 مليار جنيه بنسبة 14,8%، إلى جانب توجيه 784,4 مليون جنيه لقطاع النقل بنسبة 7,3%، علاوة على توجيه 585,8 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 5,4%، بالإضافة إلى توجيه 1,05 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 9,8%.