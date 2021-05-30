الأحد 30 مايو 2021
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سياسي

نائبة «التنسيقية» تتأهل لأولمبياد طوكيـو في الريشة الطائرة

النائبة هادية حسني
النائبة هادية حسني

تأهلت هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رسمـيًا لأولـمـبـياد طوكيـو 2020 فـي مـنـافـسـات زوجـي الـسـيـدات لـتـسـطّـر تـاريـخـا جـديـدًا كـونـهـا أول لاعـبـة ريـشـة مـصـريـة تـشـارك فـي ثـلاث دورات أولـمـبـيـة مـخـتـلـفـة، وأدت هادية القسم أمام البرلمان الإفريقي، لتصبح عضوة فيه حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. 

كانت هادية حسني قد فازت بجائزة المرأة المثالية في الريشة الطائرة بقارة إفريقيا، وذلك بعد بناء على ترشيحات الدول الإفريقية. كما تم اختيارها من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة ضمت سفراء حملة النزاهة حول العالم.

 وتعتبر هادية لاعبة من طراز فريد أيقونة في رياضة الريشة الطائرة عربياً وإفريقياَ كما شاركت في الأولمبياد وخاضت تجربة التدريب، ولم تكتفي بذلك ولكنها خاضت تجربة دخول إدارة الأندية وذلك بعضويتها في مجلس إدارة نادي الزهور وعلى جانب الدراسة فهي معيدة في كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية وحاصلة على درجة الماجستير من جامعة باث البريطانية ومؤخراً استطاعت دخول مجلس النواب المصري عن محافظة الشرقية.

بجانب التفوق الرياضي والسياسي، نجحت هادية أن تكون مدرس مساعد في كلية الصيدلة بجامعة باث البريطانية لمادة "الفارماكولوجي" وهي مادة علم السموم والأدوية، وحاليا تقوم بتحضير الدكتوراه، وتدرس هادية التوقف عن العمل الأكاديمي خلال تلك الفترة، لتحصل على الوقت الكافي للنجاح في تحدياتها الرياضية والبرلمانية.

النائبة هادية حسني تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أولمبياد 2020 أولمبياد طوكيو 2020 مجلس النواب الريشة الطائرة

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