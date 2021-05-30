الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حياة كريمة» تواصل تنفيذ مشروعاتها بالمنوفية

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة أنها تواصل تنفيذ مشروعات مبادرتها في مركزي أشمون والشهداء بمحافظة المنوفية .

وأكدت المؤسسة، في بيان الأحد، أنه في متابعة لآخر ما يتم إنجازه من مشروعات المبادرة بمركز أشمون بالمنوفية، ففي قرية قورص
تم الانتهاء من أعمال الحفر للموقع المقترح لإنشاء مجمع المصالح الحكومية عليه، وفي قرية أبورقبة تم الانتهاء من صب أعمدة الدور الثالث وجاري شد أخشاب السقف الخاص بإنشاء جناح بمدرسة أبو رقبة الثانوية.

كما تم الانتهاء من أعمال الحفر ووضع الصبة العادية الخاصة بمشروع إنشاء جناح بمدرسة الشهيد محمد جمال بكفر أبو رقبة، وعن قرية شما، جاري شد الشدة الخشبية والشبكة الحديدية لصب الدور الخامس وتم تسديد الدور الثاني والثالث والرابع بالطوب الاحمر وتنفيذ النجارة والكهرباء، وشد الشدة الخشبية والشبكة الحديدية لصب الدور الرابع من مدرسة  عبدالسلام وهبة علي مساحة 480م.

وفي قرية سمادون تم المرور علي مجمع الخدمات الحكومية بسمادون، وتم شد القواعد الخشبية، وذلك لصب الخرسانة، إضافة إلي عمل الشدة الخشبية والشبكة الحديدية لسقف للدور الثاني العلوي، ويتم حاليا التشطيب من أعمال محارة ودهان  لجناح مدرسة المؤسسة بسمادون.

على جانب آخر من مركز الشهداء، ففي قرية ساحل الجوابر، جاري إستكمال الاحلال والتجديد للصرف الصحي بالشوارع الفرعية خلف مسجد سيدي سالم، وإستئناف أعمال الحفر للصرف الصحي بقرية أبوكلس.

حياة كريمه المنوفية الرئيس السيسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أشمون

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