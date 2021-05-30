برلماني: مصر الأقرب للشعب الفلسطيني وقادرة على مساندة حقوقه

قال أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، إن قول الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة، وأن القاهرة حريصة كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطيني، وداعمة للقيادة الفلسطينية، يؤكد أن فلسطين ستظل أولوية مصرية وأن مصر قيادة وشعبًا داعمة تماما للحقوق الفلسطينية.

أضاف أبو الفضل، في تصريحات اليوم، أن تصريحات الرئيس تعني مزيد من الاهتمام باحتياجات الشعب الفلسطيني، وتوفير ما يحتاجه من مساعدات، لافتًا إلى زيادة الجهود السياسية والاستخباراتية والأمنية على الصعيد الفلسطيني.

وشدد عضو مجلس النواب على أن مصر طوال الوقت حاضرة في الملف الفلسطيني، والحرب على غزة والأزمة الأخيرة أثبتت أن مصر الأقرب للشعب الفلسطيني، وهى القادرة على مساعدته ونصرة حقوقه ونجدته سياسيا واقتصاديا وانسانيا.

وأشار نائب الصعيد إلى أن مصر تعتبر وطوال العقود الماضية أكبر مدافع عن القضية الفلسطينية، ولم تقدم أي دولة عربية حجم ما قدمته مصر من جهود على صعيدها، مشددًا على أن كل الأكاذيب والشائعات التي أطلقتها بعض الأبواق خلال السنوات الماضية عن تخلي مصر عن فلسطين سقطت تماما في أول اختبار حقيقي، بعدما تحركت مصر بواقعية واستطاعت وقف العدوان وتوجيه مساعدات ضخمة للشعب الفلسطيني.