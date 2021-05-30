الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الغرف التجارية» تشييد بقرارات الحكومة بعودة المواعيد الصيفية

أحمد الزيني
أحمد الزيني

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن قرارات مجلس الوزراء بعودة المواعيد الصيفية للمحال ستساهم في زيادة المبيعات، خاصة بعد زيادة عدد الساعات التي يتم العمل بها.
 

أضاف الزيني، لـ"الدستور"، أن تلك القرارات ستساهم فى كسر الركود مرة أخرى في ظل القرارات التي اتخذتها الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة أعمار غزة، مؤكدًا أن هناك استقرار في أسعار مواد البناء والحديد بعد آخر زيادة تمت خلال الشهر الحالي.
 

واستهل رئيس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بالتأكيد على استمرار الدولة في اتخاذ الإجراءات والقرارات، التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، كما أن الحكومة تعمل على قدم وساق؛ من أجل وضع جميع المنشآت الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد بشكل دائم للتعامل مع جائحة كورونا، في ضوء توجيهات الرئيس بجاهزية القطاع الطبي بشكل مستديم للتعامل مع هذه الجائحة

مواد البناء القرارات المبيعات التجار الساعات غزة

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