وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي رئيس مجلس الشيوخ

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وذلك على هامش حضور الوزيرة للجلسة العامة للمجلس اليوم والتي عقدت لاعتماد مشروع قانون الخطة الاجتماعية والاقتصاديه للعام المالي 21/2022 والتى تم اعتمادها من مجلس الشيوخ.



وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم ملفات عمل الوزارة وأوجه التعاون مع مجلس الشيوخ.

كما تناولت السعيد الحديث حول ما أنجزته وزارة التخطيط في السنوات الماضية من جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالتعاون مع كل شركاء التنمية من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ والذي جاء في ظل بيئة محلية وإقليمية ودولية شهدت، ولا تزال، العديد من التحديات المتقاطعة مع عدد من المحاور الاقتصادية والتنموية.

وأكدت وزيرة التخطيط حرص واعتزاز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين بين الوزارة والمجلس الموقر. والحرص علي المشاركة في جلسات اللجان النوعية والتواصل مع النواب.

وناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الأحد، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 /2022 وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: (مكتبة مصر العامة الرئسية – صندوق مكتبات مصر العامة – الجهاز القومي للتنسيق الحضاري – المركز القومي للترجمة – قطاع الإنتاج الثقافي- المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية - البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية- المركز القومي– للمسرح).

ووافقت اللجنة علي موازنة مكتبة مصر العامة الرئيسية، وأوصت اللجنة بقيام وزارة المالية بتعزيز الباب الرابع في موازنة صندوق مكتبات مصر العامة –وكذلك تعزيز الباب السادس بتوفير الاعتمادات المالية بمبلغ 50 مليون جنيه، لتغطية استكمال إنشاء مكتبة مصر العامة بقنا وإنشاء مكتبات جديدة.

كما وافقت اللجنة علي مشروع موازنة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وأوصت اللجنة وزارة المالية بتوفير تعزيزات مالية وفقا لمقترح الجهاز علي الأبواب الأول والثاني والرابع والخامس، وأوصت اللجنة وزارة التخطيط بمراعاة توفير تعزيزات مالية للباب السادس لتنفيذ مقترح مشروع تحسين الصورة البصرية في المدن المصرية، وضرورة قيام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتقديم مقترح بتعديل تشريعي يضمن الحفاظ علي الثروة العقارية خاصة المباني ذات الطراز المتميز.

وانتهت اللجنة إلي توصية بتخصيص مكاتب لجهاز التنسيق الحضاري داخل المكاتب الثقافية في المحافظات، مع الاستجابة لمطلب الجهاز بتوفير مقر له داخل القاهرة، مشددة علي التوصية بضرورة إشراك الرأي العام في مشروعات التنسيق الحضاري عن طريق المسابقات العامة.

ووافقت اللجنة علي موازنة المركز القومي للترجمة، وأوصت بالتزام المركز بالاهتمام بمنافذ البيع التابعة له، واهتمام المركز كمقصد أول له بترجمة الإتتاج الأدبي والعلمي المصري بما يدعم القوة الناعمة المصرية، وقيام المركز بإعادة النظر في السياسة التسويقية الحالية بما يضمن زيادة الإيرادات علي النحو المأمول.



كما وافقت لجنة الثقافة والإعلام علي موازنة قطاع الإنتاج الثقافي- وأوصت بقيام القطاع بموافاة وزارة التخطيط بتحديد العمليات الفرعية التي تندرج تحت المشروعات الرئيسية (بالباب السادس) والمدة الزمنية للانتهاء منها حتي تتمكن وزارة التخطيط من توفير الاعتمادات المالية المطلوبة، كما توصي اللجنة بقيام وزارة الآثار بضرورة التعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي لتطوير مبني مكتبة القاهرة بالزمالك باعتبارها أثر.

كما وافقت اللجنة، علي موازنة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ووافقت علي موازنة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مع التوصية بالتزامه بوضع خطة تسويقية إعلامية للعروض الفنية، بالاتفاق مع القنوات الإعلامية وخاصة قنوات الدولة، والتنسيق مع قطاع الإنتاج الثقافي لإقامة عروض بالمحافظات، وشددت علي ضمان قيام البيت الفني باستحداث برامج للألعاب المقدمة بالسيرك تواكب ما يقدم في عروض السيرك العالمية.