الجزائر وليبيا تؤكدان أهمية التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

استقبل رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة بقصر المرادية.

وعبر الدبيبة في بداية اللقاء عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي تلقاها هو والوفد المرافق، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الليبي والجزائري وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الدبيبة أهمية تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب، كما أبدى رغبة ليبيا بتعزيز علاقاتها وتطويرها في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، لتحقيق التنمية الشاملة، ولمواجهة التدخلات السلبية في المنطقة.

وثمن الدبيبة احتضان الجزائر لأعمال المنتدى الليبي الجزائري، والذي سيسهم في رفع التبادل التجاري وتبادل الخبرات، وبالنهوض بالقطاع الخاص للمساهمة في تنويع مصادر الدخل.

ومن جانب آخر، توجه بالشكر لدولة الجزائر وللطاقم الجزائري الذي دعم الشركة العامة للكهرباء في أعمال صيانة وتشغيل محطة الخمس الاستعجالية، وأوضح أن هذا التعاون في مجال الطاقة يدعونا إلى تعميقها بتفعيل اتفاقيات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية.

بدوره أكد رئيس الجزائر عن استمرار بلاده في دعم المصالحة الوطنية بليبيا والاستعداد لفتح المجال

الجوي واستئناف الرحلات من وإلى ليبيا وفتح المنافد البرية بالنسبة للتبادل التجاري ونقل البضائع والتعجيل بفتحها بالنسبة للمسافرين بعد تقييم الوضع الأمني.

كما أشار تبون إلى إمكانية التعاون في المجال الصحي ودعم كوادره بعناصر طبية وطبية مساعدة متخصصة.

وأبدت الجزائر استعدادها لتقديم الدعم الفني لمساعدة وزارة الداخلية في دعم خطة تأمين العملية الانتخابية المقبلة كما أتفق الجانبان على عودة شركة سونطراك لاستئناف العمل في مجال استكشاف النفط بحوض غدامس وذلك وفق حكومة الوحدة الوطنية.

وزير الاقتصاد الليبي يلتقي وزير المالية الجزائري

وفي سياق متصل، التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أيمن بن عبد الرحمن وزير المالية بحكومة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأحد؛ لبحث عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك.

وبحثا خلال اللقاء سُبل تعزيز ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين والتسريع في فتح المنفذ الحدودي (الدبداب) حيث يمثل منطقة إقتصادية بمدينة غدامس والعمل على إعادة دراسة وتقييم وتحديث الإتفاقيات التجارية والإقتصادية وكذلك إتفاقية الإزدواج الضريبي بالتنسيق مع وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية والذي يأتي في ظل التطورات الإقتصادية والتجارية التي يشهدها العالم وإبرام مذكرة تفاهم إسترشادية حولها.

كما ناقش اللقاء آلية خلق شراكة تجارية بين الفعاليات الإقتصادية الليبية والجزائرية وتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين والعمل على تكثيف زيارات الوفود التجارية وإقامة معارض مشتركة متخصصة وإنشاء قنوات تواصل دائمة بين المسؤولين واللجان الفنية للوقوف على أي تطورات ومستجدات في مجالات الاقتصاد والتجارة.