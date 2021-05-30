الباز: مصر لم تتاجر بالقضية الفلسطينية على مدار تاريخها

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف وفدًا أمنيًا للذهاب إلى فلسطين وإسرائيل، ووفدًا آخر على رأسه الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، لبحث تثبيت الهدنة بين إسرائيل وفلسطين.

وعرض «الباز» خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، صورة للافتات علقها بعض المواطنين الفلسطينيين في أحد الشوارع وعليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعليها مقولة له: "سأظل داعمًا ومساندًا للقضية الفلسطينية بالفعل لا بالقول".

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