الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

5 وفيات و269 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

قال الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا المستجد بالجزائر الدكتور جمال فورار: إنه تم تسجيل 269 حالة إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة في يوم واحد.
 

وأضاف فورار - في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 128 ألفا و725 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3465 حالة وفاة، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 89 ألفا و625 حالة، بعد شفاء 206 حالات، فيما يوجد 22 مصابا في العناية المركزة.
 

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي، وتتركز أغلب الإصابات في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
 

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من منتصف الليل إلى 4 صباحا في 19 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة.

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