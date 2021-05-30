الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

3630 إصابة جديدة بكورونا في سريلانكا وبنجلاديش

كورونا في سريلانكا
كورونا في سريلانكا

سجلت السلطات الصحية في سريلانكا، اليوم الأحد، 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 182 ألفا و779 حالة على مستوى البلاد.


وذكرت صحيفة (دايلي نيوز) السريلانكية - على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 1405 حالات عقب تسجيل 42 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 27 ألفا و957 حالة على مستوي البلاد، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 148 ألفا و391 حالة بعد تسحيل 2029 حالة.


وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 1444 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 798 ألفًا و830 حالة.


وأوضحت صحيفة (بروثوم ألو) المحلية، على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 34 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و583 حالة، فيما تعافي ما يزيد عن 733 شخصا من الإصابة منذ بداية الجائحة.

كولومبو دكا سريلانكا بنجلاديش

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لتحرش طبيب برازيلى بفتاة بأحد المتاحف في الأقصر

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

«الدستور» داخل «عزل الفطر الأسود».. و«النجيلة»: لا إصابات

«السكة الحديد»: عودة حركة القطارات بعد رفع قطار الصعيد المتعطل

وفيات وتدهور للحالات.. حكايات عن ضحايا خرافة علاج كورونا بالقرآن

ارتفاع العدد لـ8.. مصرع طفلين غرقا ببحر برج البرلس بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل

أشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة