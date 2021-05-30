3630 إصابة جديدة بكورونا في سريلانكا وبنجلاديش

سجلت السلطات الصحية في سريلانكا، اليوم الأحد، 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 182 ألفا و779 حالة على مستوى البلاد.



وذكرت صحيفة (دايلي نيوز) السريلانكية - على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 1405 حالات عقب تسجيل 42 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 27 ألفا و957 حالة على مستوي البلاد، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 148 ألفا و391 حالة بعد تسحيل 2029 حالة.



وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 1444 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 798 ألفًا و830 حالة.



وأوضحت صحيفة (بروثوم ألو) المحلية، على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 34 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و583 حالة، فيما تعافي ما يزيد عن 733 شخصا من الإصابة منذ بداية الجائحة.